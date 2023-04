Seit 2013 ist Fernseh-Koch Steffen Henssler in seiner Koch-Arena auf VOX zu sehen, wie er gegen ein von einem Profikoch angeleitetes Team aus Promis in einer Küchenschlacht antritt. Dabei wird nicht nur gekocht, sondern auch in einer Reihe von Mini-Spielen versucht, sich einen Punktevorsprung zu erkämpfen. Die Sendetermine der 18. Staffel von "Grill den Henssler" stehen fest und noch immer kommen neue Promis, mit denen sich der Hamburger Koch messen muss. Allerdings sind auch schon bekannte Gesichter wieder mit dabei, denn einige der Kandidaten sind schon mehrmals da gewesen und haben ihr Glück vor der "Grill den Henssler"-Jury probiert.

Welche Promis treten diesmal gegen den Henssler an? In welchen Teams haben sie sich organisiert, um den Star-Koch in der von Laura Wontorra moderierten Show zu schlagen? Die Antworten darauf erhalten Sie hier.

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2023: Diese Promis sind in Staffel 18 dabei

Die Übertragung von "Grill den Henssler" findet zur Prime-Time am Wochenende auf VOX statt. In jeder neuen Staffel von "Grill den Henssler" versuchen pro Folge mindestens drei Promis gegen den Gastgeber Steffen Henssler anzukochen.

Aber das ist dieses Mal noch nicht alles. Denn es scheint Steffen Henssler ein wenig zu eintönig zu werden, nur gegen Laien anzutreten und so gibt es gleich zwei Folgen, in denen er ausschließlich gegen andere Profis kocht.

Die prominenten Kandidaten der neuen Staffel, ob Profikoch oder nicht, haben wir hier für Sie aufgelistet:

Folge 1: 23. April (Coach-Special)

Gebrüder Eggert

Ali Güngörmüş

Ralf Zacherl

Folge 2: 30. April

Coach: Hans Neuner

MC Fitti

Djamila Rowe& Papis Loveday

Steven Gätjen

Folge 3: 07. Mai

Coach: Alexander Wulf

ChrisTine Urspruch

The Boss Hoss

Pierre M. Krause

Folge 4: 14. Mai (Muttertags-Special)

Coach: Johann Lafer

Aminata &Sabine Belli

Riccardo &Anna Simonetti

Larissa &Elke Marolt

Folge 5: 21. Mai (Solo-Special Henssler vs. Rosin)

Frank Rosin

Folge 6: 28. Mai

Coach: Martin Klein

Insa Thiele-Eich

Torsten Sträter

Evelyn Burdecki

Wie verlief die vergangene, 17. Staffel von "Grill den Henssler"?

Eigentlich könnte man denken, dass die Promis keine Chance gegen einen erfahrenen Profi-Koch wie Steffen Henssler haben dürften. Doch durch die Unterstützung der Coaches stellen die Kandidaten eine echte Herausforderung für den Gastgeber und Starkoch dar. Das illustrieren die Ergebnisse der vergangenen Staffel recht gut: