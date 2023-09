Aufgefallen war die illegale Ladung durch zwei Europaletten die nicht in den Frachtpapieren angegeben, aber geladen waren. Versehen waren diese Paletten mit sogenannten Tarnladungen. Der Fahrer wurde unverzüglich festgenommen und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung an das Landeskriminalamt Hamburg abgegeben. Am Folgetag wurden 16 Objekte durchsucht sowie in der Folge gegen sieben Beschuldigte Haftbefehle erlassen, die Ermittlungen dauern an.