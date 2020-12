vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe Karlsruher Haushalt 2021 - Luczak-Schwarz zieht bittere Bilanz: "sehr sehr schwierige Situation"

Der Trend des ersten Tages setzte sich auch am zweiten Tag der Haushaltsberatungen fort: Die Tagesordnung konnte deutlich schneller als veranschlagt abgearbeitet werden. Vor allem der Teilhaushalt "Jugend und Soziales" stand am Mittwoch im Mittelpunkt. Die Fraktionen zeigten sich hier eher zustimmungsfreudig als tags zuvor, was vor allem Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz mit Blick auf die Stadtfinanzen wenig gefällt, wie sie gegenüber ka-news.de erklärte.