Goldene Wildbiene! In Karlsruhe fühlen sich Hummeln und Co. wohl

Karlsruhe ist eine insektenfreundliche Stadt! Das bestätigt das Verkehrsministerium Baden-Württemberg: Die Fächerstadt hat von diesem die Auszeichnung "Goldene Wildbiene" erhalten. In Karlsruhe wurden hierfür Verkehrsinseln neu und insektenfreundlich gestaltet.

Insgesamt zehn Sieger erhielten von Verkehrsminister Winfried Hermann und seiner Jury die Auszeichnung "Goldenen Wildbiene". Ende 2019 hat das Verkehrsministerium zum zweiten Mal die Landkreise, Städte und Gemeinden Baden-Württembergs aufgerufen, beim Wettbewerb "Blühende Verkehrsinseln" mitzumachen.

Blühende Verkehrsinseln als neuer Lebensraum

Gesucht wurden pollen- und nektarreich umgestaltete Flächen an Kreisverkehren oder Rastplätzen, die Insekten mit heimischen Pflanzen Nahrungsquellen und Nistplätze bieten. Nach der Auswertung gratuliert das Verkehrsministerium den zehn Siegern des Wettbewerbs.

"Der dramatische Artenschwund schreitet auch in Baden-Württemberg immer schneller voran. Es ist deshalb besonders wichtig, Insekten wo immer möglich ihren Lebensraum zurückzugeben. Mit dem Wettbewerb 'Blühende Verkehrsinseln' wollten wir einen Anreiz schaffen, Straßenränder und Kreisverkehre insektenfreundlich umzugestalten", so Kretschmann.

Die "Goldene Wildbiene" kommt den Siegerkommunen in Form eines für sie angefertigten Schildes zu, um ihren Einsatz für den Erhalt der biologischen Vielfalt dauerhaft sichtbar zu machen. Zugleich wird jede Kommune mit ihrer Gewinnerfläche auf der Website des Verkehrsministeriums porträtiert.

Heimische Insektarten vor Aussterben bewahren

Aktuelle Zahlen belegen, dass fast die Hälfte der heimischen Insektenarten in ihrem Bestand extrem reduziert oder vom Aussterben bedroht sind. Dieser dramatische Rückgang wirkt sich auf das gesamte Ökosystem aus, in dem Insekten eine Vielzahl an Aufgaben übernehmen.

Sie spielen als Bestäuber eine wichtige Rolle und sichern damit unsere Existenz. Nach dem Motto "Erhalten, was uns erhält" setzt sich das Land Baden-Württemberg mit dem "Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt" für den Artenschutz ein.

Wildbienen, Schmetterlinge und Co.

"Allen Gewinnerkommunen gratuliere ich sehr herzlich zu ihrem Erfolg. Sie haben Lebensräume für Wildbienen, Schmetterlinge und viele andere Arten geschaffen und setzen damit ein wichtiges Signal für den Insektenschutz“, so Minister Hermann in einer entsprechenden Pressemeldung. "Die blühenden Flächen zeigen, welches Potential Flächen an Straßen für den Artenschutz bieten."

Karlsruhe hat bereits im letzten Jahr erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen. Die neu gestalteten Verkehrsinseln liegen mitten in der Innenstadt. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren großen und kleinen Blühflächen im gesamten Stadtgebiet bieten sie weiteren Lebensraum für Insekten an. Ein ausgefeiltes Pflegekonzept stellt sicher, dass Wildbienen und Schmetterlinge immer genügend Nahrung finden.