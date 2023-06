Fünf Kandidatinnen haben im GNTM-Finale 2023 darum gekämpft, sich Germany's Next Topmodel nennen zu dürfen. Angetreten waren Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien.

Wer hat es zur GNTM-Gewinnerin 2023 geschafft? Hier finden Sie die Infos und noch einmal eine Übersicht über alle Kandidatinnen von GNTM 2023, die im Laufe von Staffel 18 rausgeflogen waren.

GNTM-Gewinnerin 2023: Wer hat gewonnen?

Germany's Next Topmodel 2023 ist die 23-jährige Vivien Blotzki aus Koblenz. Überzeugt hat sie Model-Mama Heidi Klum vor allem mit ihrem ausdrucksstarkem Gesicht.

Die Halb-Brasilianerin ist nicht nur die 18. Gewinnerin, sondern das erste Curvy Model, das GNTM gewonnen hat. Dabei möchte sie ein Vorbild für alle Menschen sein, die die selben Maße haben wie sie und möchte sie animieren, mehr Selbstvertrauen zu haben, wie sie im Interview mit red erzählt.

GNTM-Finale 2023: Wer ist rausgeflogen im Finale gestern am 15. Juni?

Die erste Entscheidung kam bereits früh im Finale. Nachdem die fünf Finalistinnen zu Loreens Performance einen "Reverse Walk" machen mussten, also rückwärts über den Catwalk laufen, musste schon die Erste gehen: Für Best-Agerin Nicole war der Weg bei Germany's Next Topmodel hier vorbei.

Nachdem die verbliebenen Kandidatinnen eine Choreographie des erfolgreichen Tänzers und Choreographen Majnoon performen mussten, stand auch schon die nächste Entscheidung an. Leer ging diesmal Selma aus, die in dieser Staffel die meisten Jobs an Land gezogen hatte.

Dann kam der Top-20-Walk. Bei diesem liefen nochmal alle 20 Kandidatinnen der 18. Staffel gemeinsam über den Catwalk. Nach dieser Performance musste Hamburgerin Olivia gehen.

Am Ende kam es zur Entscheidung zwischen Somajia und Vivien. Die große Entscheidung ergibt: Somajia ist raus - und Vivien GNTM-Gewinnerin 2023.

GNTM 2023: Wer ist raus?

Im Verlauf von Staffel 18 sind jede Menge Kandidatinnen ausgeschieden. Sie haben den Überblick verloren? Kein Problem: Wir geben noch einmal die komplette Übersicht darüber, wer wann gehen musste.