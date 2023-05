Bei Germany’s Next Topmodel 2023 gestern ist einer Kandidatin ihr Respekt vor dem Wasser zum Verhängnis geworden. Sie konnte Heidi Klum und GNTM-Gast-JurorinStefanie Giesinger nicht genug überzeugen - auch wenn die beiden großes Potenzial sahen.

Wer ist raus nach Folge 15? Und welche Kandidatinnen von GNTM 2023 sind weiter? Hier finden Sie die Infos.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 25. Mai 2023?

Katherine ist raus bei GNTM 2023. Das Foto-Shooting in einem Wassertank stellte sie in Folge 15 vor Probleme. Davor sagte sie: "Ich bin echt angespannt, was das Shooting angeht, weil ich echt Respekt vor dem Wasser und vor allem vor dem Tauchen habe."

Katherine stellte sich der Herausforderung. Aber Heidi Klum stellte fest, dass man der Kandidatin ansehe, dass sie kämpfen müsse. Auch beim Walk auf einem fahrenden Lkw zeigte sich Katherine wacklig, was ihr selbst bewusst war.

Als Heidi Klum und Stefanie Giesinger der 20-Jährigen aus Flensburg mitteilten, dass sie raus sei, nahm sie das mit Fassung auf und bedankte sich für die Erfahrung bei GNTM 2023. Beide gaben Katherine aber auch noch Lob mit und empfahlen ihr, mit dem Modeln weiterzumachen. Heidi Klum sagte: "Du bist ganz, ganz toll."

GNTM 2023: Wer ist raus?

Die Liste der ausgeschiedenen Teilnehmerinnen bei Germany’s Next Topmodel 2023 ist lang. Wer ist raus?

Das ist die komplette Liste für Staffel 18:

Katherine (20) aus Flensburg (raus in Folge 15)

Mirella (20) aus Berlin (raus in Folge 14)

Nina (22) aus Wetter (raus in Folge 13)

Maike (23) aus Hanau (raus in Folge 12)

Cassy (23) aus Hamburg (raus in Folge 11)

Marielena (52) aus Frankfurt am Main (raus in Folge 11)

Anya (19) aus Berlin (raus in Folge 10)

Ina (44) aus Neuss (raus in Folge 9)

Leona (21) aus Großheubach (raus in Folge 8)

Zuzel (51) aus Kissing (raus in Folge 8)

Charlene (51) aus Georgensgmünd (raus in Folge 8)

Lara (19) aus Aschbach (raus in Folge 7)

Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

Eliz (21) aus München (raus in Folge 4)

Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2023?

Nur noch acht Teilnehmerinnen können davon träumen, GNTM 2023 zu gewinnen

Diese Kandidaten sind noch dabei:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

GNTM gestern: Folge 15 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Staffel 18 von "Germany’s Next Topmodel" läuft aktuell immer am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn. Ganze Folgen als Wiederholung von GNTM 2023 gibt es ebenfalls auf Joyn. Der Sender sixx zeigt am 26. Mai ab 20.15 außerdem eine Wiederholung im TV.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2023?

Viele Sendetermine von GNTM 2023 sind nicht mehr übrig. Es geht aufs Finale zu. Folge 16 läuft am Donnerstag, 1. Juni, auf ProSieben.