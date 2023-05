Wer wird Germany’s Next Topmodel 2023? In Folge 14 wurde die Top 10 der Kandidatinnen bei GNTM 2023 vor Herausforderungen gestellt. Am Ende ist eine Teilnehmerin ausgeschieden.

Wer ist raus? Und wer konnte Heidi Klum und ihre GNTM-Gast-JurorinnenKarolína Kurková und Esther Perbandtüberzeugen? Hier bekommen Sie die Infos zur Folge und die Übersichten, wer rausgeflogen und wer weiter ist.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 18. Mai 2023?

Mirella ist raus bei GNTM 2023. Die Berlinerin musste sich in einem mehrere Kilo schweren Rock der Berliner Modedesignerin Esther Perbandt präsentieren. Kurz vor dem Walk gab sie sich optimistisch: "Ich fühle mich auch total wohl in dem Outfit."

Bei Heidi Klum, Esther Perbandt und Karolína Kurková kam das aber nicht an. Heidi Klum sagte: "Es hätte ein kleines bisschen lockerer sein können. Es war nicht mein Lieblings-Walk heute." Und auch Esther Perbandt hatte das Gefühl, dass Mirella zu sehr mit dem Rock zu kämpfen hatte.

Mirella und Olivia mussten am Ende bei einem Entscheidungswalk antreten - bei dem Olivia weiterkam. Mirella traf das Ausscheiden bei GNTM 2023 sichtlich.

Sie machte aber noch eine Kampfansage: "Ihr werdet mich sehen auf den großen Laufstegen dieser Welt."

GNTM 2023: Wer ist raus?

Bei GNTM 2023 sind nur noch neun Kandidatinnen übrig. Wer ist raus?

Mirella (20) aus Berlin (in Folge 14)

Nina (22) aus Wetter (raus in Folge 13)

Maike (23) aus Hanau (raus in Folge 12)

Cassy (23) aus Hamburg (raus in Folge 11)

Marielena (52) aus Frankfurt am Main (raus in Folge 11)

Anya (19) aus Berlin (raus in Folge 10)

Ina (44) aus Neuss (raus in Folge 9)

Leona (21) aus Großheubach (raus in Folge 8)

Zuzel (51) aus Kissing (raus in Folge 8)

Charlene (51) aus Georgensgmünd (raus in Folge 8)

Lara (19) aus Aschbach (raus in Folge 7)

Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

Eliz (21) aus München (raus in Folge 4)

Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2023?

Diese Kandidatinnen sind hingegen auch in der nächsten Folge von GNTM 2023 wieder zu sehen:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

GNTM gestern: Folge 14 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Staffel 18 von "Germany’s Next Topmodel" mit Heidi Klum ist aktuell immer am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Es gibt nicht nur ganze Folgen als Wiederholung von GNTM 2023 im Stream auf Joyn. Der Sender sixx zeigt auch Wiederholungen im Fernsehen. Folge 14 von GNTM 2023 ist dort am 19. Mai ab 20.15 Uhr zu sehen.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2023?

Die Sendetermine von GNTM 2023 sind auch in den nächsten Wochen regelmäßig: Folge 15 läuft am Donnerstag, 25. Mai 2023, ab 20.15 Uhr ProSieben.