Für viele ist ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Becher oder zwei heißen Bechern Glühwein verbunden. Wer den heißen Tropfen besonders liebt, schaut auch gerne mal tiefer in die Tasse. Der Nachteil: In Karlsruhe eröffnet der Christkindlesmarkt erst am Dienstag, 28. November, seine Pforten. Wer schon jetzt Lust auf einen Glühwein hat, kann eine der folgenden Events besuchen.

Glühwein trinken in Karlsruhe: Stadtmitte

Der bekannte Club "Stadtmitte" veranstaltet neben seinem regulären Clubbetrieb auch immer wieder Flohmärkte, Konzerte, Afterwork-Partys und andere Events. Dazu zählt auch die Glühwein-Afterwork, die mehrere Male in den kalten Monaten stattfindet. Dazu gibt's Waffeln und Beer-Pong. Der Eintritt ist kostenlos.

Wann? Mittwochs, ab 18 Uhr.

Wo? Club Stadtmitte, Baumeisterstraße 3

Glühwein trinken in Karlsruhe: Glühweintasting im Café Zickzack

Eine Weinprobe, aber in heiß! In der Café Bar "zickzack" findet regelmäßig ein Glühweintasting statt. Besucher können für 9,90 Euro aus drei Glühweinsorten wählen Klassisch, mit Schuss, weiß, Apfel-Zimt oder Erdbeere. Wer weniger trinken will, kann die Becher auch einzeln bestellen. Reservierungen sind nicht notwendig.

Wann? Ab 8. November

Wo? Morgenstraße 31, 76137 Karlsruhe

Glühwein trinken in Karlsruhe: Glühwein-Time in Hellerstea Bar

Die Hellerstea Bar in derKarlsruher Innenstadt gibt es regelmäßig "Glühwein-Time". Bedeutet: Ab sofort könnt ihr euch ab Nachmittag auch eine Tasse Glühwein oder Glühwein mit Amaretto gönnen. Klar, der Wein muss ja auch erstmal atmen!

Wann? Montag bis Donnerstag, 15 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag, 14 bis 21 Uhr; nach dem 28. November gilt die Glühwein-Time eine bis zwei Stunden länger!

Wo? Lammstraße 7, 76133 Karlsruhe

Glühwein trinken in Karlsruhe: Winterzauber Turmberg

Glühwein, gutes Essen und eine tolle Panoramaaussicht. Das verspricht der Winterzauber im Lokal Anders auf dem Turmberg. Los geht's mit "Karlsruhes kleinstem Weihnachtsmarkt" bereits am Mittwoch, 15. November. Der Eintritt ist frei.

Tipp: Am 23. Dezember findet auf dem Turmberg auch eine Christmas-Party statt! Dafür benötigt ihr allerdings Tickets (15 Euro)

Wann? Montag bis Freitag, 16 bis 22 Uhr, Samstag bis Sonntag, 12 bis 22 Uhr - bis 31. Januar 2024!

Wo? Reichardtstraße 22, 76227 Karlsruhe

Glühwein trinken in Karlsruhe: Winterzauber im Hotel blauer Reiter

Gleich mehrmals lädt das Hotel Blauer Reiter in Durlach zum Winterzauber ein. Ausgeschenkt werden Winzerglühwein und "coole Drinks". Heizstrahler machen das Sitzen auch auf der Terrasse zu kalten Temperaturen möglich.

