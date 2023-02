Karlsruhe vor 1 Stunde

Globaler Klimastreik am 3. März: Fridays for Future ruft zur Demo in Karlsruhe auf

Am 3. März gehen erneut weltweit Menschen für Klimagerechtigkeit auf die Straße: Sie fordern eine klimagerechte Politik, die das Pariser Klimaabkommen einhalten kann. Auch in Karlsruhe wird demonstriert. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz. Darüber informieren die Aktivisten von Fridays for Future Karlsruhe in einer Meldung an die Presse.