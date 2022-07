von (ps/vem)

Die Linie 5 wird während der Zeit der länger andauernden Sperrung vom Entenfang kommend über die Kaiserstraße und die Schillerstraße zum Weinbrennerplatz umgeleitet. Am Weinbrennerplatz hält die Linie 5 in der alten Haltestelle auf der Ostseite der Kreuzung (Gartenstraße).

Gleisschaden auf zirka 120 Metern

Auf dem genannten Streckenabschnitt hat sich auf einer Länge von zirka 120 Metern an einzelnen Stellen das Gleis gesetzt. Diese müssen vor Wiederinbetriebnahme instandgesetzt werden.

"Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben und werden hierfür auch externe Fachfirmen hinzuziehen. Die VBK bittet Ihre Fahrgäste für die erforderliche Umleitung um Verständnis", heißt es in der Mitteilung weiter.

Zusätzlicher Hinweis für die Fahrgäste

Fahrgäste der Haltestellen Kühler Krug und Hübschstraße können die Buslinie 55 benutzen und am Weinbrennerplatz auf die Tram-Linien 4 und 5 umsteigen oder mit der Linie 55 weiter in Richtung Hauptbahnhof fahren. Fahrgäste der Haltestelle Mühlburger Feld in Richtung Weinbrennerplatz nutzen bitte die Bahnen der Gegenrichtung bis zur Haltestelle Entenfang, und können dort in die Bahnen in Richtung Innenstadt umsteigen. In der Gegenrichtung verkehren die Tram-Linie 5 und die Buslinie 55 ab Weinbrennerplatz auf dem regulären Fahrweg bis Entenfang beziehungsweise Kühler Krug.