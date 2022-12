von (pm/jeg)

In den Nächten von Mittwoch, 14. Dezember, bis Samstag, 17. Dezember, werde auf dem Streckenabschnitt zwischen Grötzingen und Söllingen Bahnhof an den Schienen gearbeitet, wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Meldung an die Presse bekannt gibt. Die Arbeiten beginnen jeweils um 20.20 Uhr und dauern bis 4.20 Uhr am Folgetag an.

Während der Arbeiten sei der Streckenabschnitt für den Bahnverkehr gesperrt, heißt es. Die Züge der Stadtbahnlinie S5 zwischen Grötzingen Krappmühlenweg und Söllingen Bahnhof beziehungsweise Wilferdingen-Singen fielen in dieser Zeit aus.

Für die Fahrgäste werde eine Schienenersatzverkehr mit Bussen bereitgestellt, erklärt die AVG. Die entsprechenden Informationen seien über Aushänge an den Haltestellen verfügbar.