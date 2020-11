vor 2 Stunden Karlsruhe Gleisarbeiten am Karlsruher Hauptbahnhof: S31, S32 und S5 betroffen

Die Deutsche Bahn führt von Freitag, 13. November, 23 Uhr, bis Dienstag, 17. November, 4 Uhr, Gleisarbeiten am Karlsruher Hauptbahnhof durch. Betroffen sind die Linien S31, S32 und S5. Fahrgäste werden darum gebeten, die Informationsaushänge an den Haltestellen und die Verbindungen auf der Website des Karlsruher Verkehrsbundes (KVV) zu beachten. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung mit.