In den frühen Morgenstunden hat am Freitag im Karlsruher Stadtteil Daxlanden erneut ein Auto gebrannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündeten ein oder mehrere Täter gegen 02.30 Uhr in der Pappelallee ein Auto an.

Wie die Polizei mitteilt, habe die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge verhindern können. Jedoch sei durch die Hitzeentwicklung ein weiteres Fahrzeug beschädigt worden.

Erst letzten Monat brannten Autos in Daxlanden

In letzter Zeit kam es immer wieder zu Autobränden. So brannten im Februar insgesamt vier Autos in Daxlanden, unter anderem auch in der Pappelallee.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ob es einen Zusammenhang gibt ist derzeit unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 66 65 555 in Verbindung zu setzen.