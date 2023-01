Karlsruhe vor 54 Minuten

Glastür eingeschlagen: Wieder Einbrecher in Karlsruhe unterwegs

Nach Angaben der Polizei wurden von Montag auf Dienstag ein Einbruch sowie zwei Einbruchsversuche im Karlsruher Stadtgebiet verübt. Betroffen sind ein Wohnhaus in der Rüppurrer Hegaustraße und zwei Mehrfamilienhäuser in Hagsfeld und in Mühlburg. Die Sachschäden lassen sich noch nicht beziffern.