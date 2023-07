Auch wenn prasselnder Regen, Sturmböen und der ein oder andere Blitz sich am Dienstagabend, 11. Juli, in die Fächerstadt verirrten, so kam es doch zu keinerlei Personen oder Sachschäden, so die Polizei. "Wir haben Meldung über ein bis zwei umgestürzte Bäume erhalten. Beschädigt wurde dadurch allerdings nichts und es kam auch zu keinerlei Verkehrsbehinderungen."

Die Polizei Pforzheim vermeldet für die vergangene Nacht 30 Einsätze. Diese haben sich größtenteils auf den Raum Freudenstadt - Horb begrenzt, erklärt ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Einsatzlage beschränkte sich auf umgestürzte Bäume und heraus gedrückte Gullydeckel. Zu Verkehrsbehinderungen sei es dadurch allerdings kaum gekommen.