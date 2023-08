Vor allem entlang der Schwäbischen Alb und im Norden könne es bis in die Nacht lokal begrenzt Starkregen mit Mengen bis zu 60 Litern, teils auch bis 100 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden geben. Es könne auch Hagel dazukommen. Zudem müsse mit teils orkanartigen Böen von bis zu 110 Stundenkilometern gerechnet werden.

Nach örtlichem Frühnebel mit Sichtweiten unter 150 Meter zeigt sich am Donnerstag dann zunächst häufig die Sonne. Im Laufe des Tages sollen aber neue Gewitter aufziehen. Diesmal vor allem im Raum der Mittelgebirge mit Starkregen und großem Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 bis 29 Grad.

In der Nacht auf Freitag lassen die Gewitter nach. Deswegen beginnt der Freitag auch trocken und wird heiß. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 30 Grad im Bergland und 34 Grad im Rheintal.

Wetter in Karlsruhe

In der Fächerstadt beginnt es bereits am Nachmittag zu grummeln. In den folgenden Stunden werden wohl auch Gewitter auftreten. Sogar Hagel sei laut dem DWD möglich. Im Pfinztal zum Beispiel kam bereits der erste Hagelkörner-Schub herab.