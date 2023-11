Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft am Dienstag, den 28. November bundesweit zu einem „Streiktag Bildung“ auf. In einer Pressemitteilung teilt der GEW mit, es gehe dazum, in der Tarifrunde für die Landesbeschäftigten den Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zu erhöhen. In Baden-Württemberg sind landesweit etwa 12.000 angestellte Lehrkräfte sowie Beschäftigte an Hochschulen zum Streik aufgerufen. Des Weiteren rechnet die GEW damit, dass mehrere tausend Unterrichtsstunden ausfallen werden. Nach eigenen Angaben arbeiten fast an jeder Schule im Südwesten auch angestellte Lehrkräfte, weshalb es flächendeckend zu Unterrichtsausfällen kommen soll.