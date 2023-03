Karlsruhe vor 53 Minuten

Gewalt und Rauschgift: Ein bekannter Verdächtiger beschädigt mehrere Autos in der Weststadt

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse erklärt, hat ein namentlich bekannter Tatverdächtiger am frühen Mittwochmorgen in der Weststadt mehrere Autos beschädigt. Der Verdächtige wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen.