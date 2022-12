Karlsruhe vor 1 Stunde

Überlastung der Kinderkliniken: Gesundheitsminister kündigt Fachgipfel an

Angesichts der dramatischen Überlastung in den Kinderkliniken im Land will Gesundheitsminister Manne Lucha noch vor Weihnachten zu einem Fachgipfel Kindergesundheit einladen. Das teilte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit.