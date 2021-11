Schon jetzt ist die vom Land beschlossene Aufstockung der Impfteams deutlich in Karlsruhe wahrnehmbar. Durch digitale Angebote sei es möglich, sich online zur Impfung in der Nähe anzumelden und einen Termin zu vereinbaren. Hierdurch erhoffe sich das Landratsamt große Fortschritte bei den Impfzahlen.

Eine interaktive Karte auf der Website des Landkreises Karlsruhe soll den Bürgern dabei helfen, sich einen Überblick über die Impfangebote zu erhalten, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Auf dieser sei es möglich, das nächste Impfangebot aktuell anzeigen zu lassen und direkt einen Termin zu vereinbaren. Schon jetzt seien dazu größere Erfolge zu verzeichnen.

"In kürzester Zeit konnten wir so viele zusätzliche Impftermine einstellen, sodass man in der kommenden Woche von fast 4.500 Impfungen ausgehen kann, die wir auf unserer Karte veröffentlicht haben", sagt der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel. Durch die Aufstockung der landesweiten Impfteams auf 155 könnte man mit rund 6.500 geimpften pro Woche in der nächsten Zeit rechnen. Und dabei seien Impfungen durch Hausärzte noch nicht mitgerechnet.