Als Nintendo die Switch im Jahr 2017 weltweit auf den Markt brachte, dauerte es nicht lange, bis die Hybrid-Konsole eine feste Anhängerschaft gewann. Kritiker lobten die Bedienbarkeit und Flexibilität, die es ermöglichte, Spiele nicht nur vor dem heimischen Fernseher zu genießen, sondern dank des Handheld-Modus auch unterwegs immer parat zu haben. Und mit "Zelda: Breath of the Wild" brachte Nintendo zudem zum Konsolenstart einen echten Knaller-Titel heraus, von dem Gamer auch sechs Jahre später noch schwärmen - wenngleich derzeit schon der Nachfolger "Zelda: Tears of The Kingdom" gezockt wird.

Doch wie alle guten Dinge, könnte auch die Ära der Nintendo Switch bald enden. Immerhin ist die Konsole schon seit sechs Jahren auf dem Markt und auch die Erfolgsgeschichte der Switch verlief nicht immer gerade. Häufig waren Spieler in der Vergangenheit von der relativ kurzen Akkulaufzeit des Geräts genervt. Hinzu kamen Horror-Geschichten über das empfindliche Switch-Display und die recht kurze Lebensdauer der Controller. Um diese Punkte auszubügeln und den Nutzern gleichzeitig einen besseren Prozessor, mehr Speicher und bessere Grafikqualität zu bieten, wäre es an der Zeit für eine Nachfolger-Konsole. Was darüber bislang bekannt ist, erfahren Sie hier.

Nintendo Switch 2: Release noch in diesem Jahr?

Klar ist: Derzeit ist die Nintendo Switch 2 noch ein Gerücht, doch die Spekulationen zu einer neuen Nintendo-Konsole nehmen bereits kräftig Fahrt auf. Aufgrund des Alters der aktuellen Hardware ist es zudem sehr wahrscheinlich, dass Nintendo an einer Ersatzkonsole arbeitet, wenngleich diese auch nicht unbedingt den Titel "Switch 2" tragen muss.

Dass bei Nintendo etwas in der Mache ist, kann man zudem einem Interview mit Ubisoft CEO Yves Guillemot entnehmen. Der hatte bei einem Gespräch mit der Website GamesIndustry.biz über die Verkaufszahlen von "Mario + Rabbids Sparks of Hope" gesprochen, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Guillemot deutete in dem Interview an, dass Nintendo dem französischen Publisher empfohlen hatte, mit der Veröffentlichung des Sequels zu "Mario + Rabbids: Kingdom Battle" noch zu warten, bis der Nachfolger der Switch erhältlich sei. "Wir waren ein bisschen zu früh dran, wir hätten auf die nächste Konsole warten sollen", wird der Ubisoft CEO zitiert.

Die Äußerung "ein bisschen zu früh" könnte implizieren, dass ein Nachfolger für die Nintendo Switch nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt. In der Hardware-Branche ist Zeit aber eine Variable, die je nach Gusto des Herstellers schnell einmal verändert wird. Wie Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa jüngst in einem Interview mit Bloombergbestätigte, werde sein Unternehmen in diesem Jahr keine neue Konsole veröffentlichen. Konkret bezieht sich Furukawa auf das "Fiskaljahr", welches erst im März 2024 endet. Vorher ist mit einem Release des Switch-Nachfolgers also keinesfalls zu rechnen.

Für die Playstation 5 hat es hingegen schon einen Zusatz in diesem Jahr gegeben: 2023 wurde die PlayStation VR2 veröffentlicht.

Nachfolger für die Nintendo Switch: Wie hoch könnte der Preis liegen?

Wie das Releasedatum einer Nintendo Switch 2 ist auch ein möglicher Preis für die Konsole derzeit noch rein spekulativ. Die Fach-Website für Hardwaretomsguide.com hat die Vermutung geäußert, dass die Nachfolgekonsole mindestens so teuer werden könnte, wie die Switch OLED. Diese liegt derzeit (Stand Juni 2023) bei einem Preis von etwa 350 Euro.

Nintendo Switch 2: So viel besser könnte die neue Konsole sein

Da Nintendo weiterhin Stillschweigen über seine Nachfolger-Konsole hält, ist zu den technischen Spezifikationen der Switch 2 ebenso wenig Konkretes bekannt, wie zum Preis oder zum Releasedatum. Was den Bildschirm betrifft, haben mehrere Tech-Portale spekuliert, dass die Switch 2 ein OLED-Panel erhalten könnte, ähnlich dem der Switch OLED.

Es gab zudem Gerüchteüber einen möglichen Co-Prozessor-Chip, der im Dock der Switch 2 angesiedelt sein könnte. Dieser zusätzliche Chip würde verwendet werden, um die Leistung der Konsole und die Videoausgabe zu erhöhen, wenn sie an einen 4K-Fernseher angedockt ist.

Liebe Leserinnen und Leser, da es zu der Nintendo Switch 2 derzeit lediglich Gerüchte gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren, sobald uns nähere Informationen zum Nachfolger der Switch vorliegen.

Übrigens: Haben Sie sich schon mal gefragt, was die meistverkauften Videospiele aller Zeiten sind? Ein Tipp: Super Mario ist es nicht.