Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse muss davon ausgegangen werden, dass die abgebildeten Fahrräder und Pedelecs im Laufe des Jahres 2023 im Großraum Heilbronn, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg entwendet wurden", so die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.

Die Fotos zu den geklauten Fahrrädern: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heilbronn-zudordnung-von-fahrraedern-nach-gewerbsmaessiger-bandenhehlerei/