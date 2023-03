Im deutschen Güterverkehr ist der LKW das Transportmittel Nummer eins. 2021 wurden beispielsweise 72,3 Prozent der Transportleistung im Güterverkehr in Deutschland per LKW erbracht. Und die Prognosen sagen eine anhaltende Entwicklung voraus.

LKW-Fahrer und -Fahrerinnen leisten also einen erheblichen Anteil am Güterverkehr in Deutschland. Trotzdem gilt die Arbeit als Knochenjob. Die Vereinbarung von Familie, Freizeit und Beruf sind für LKW-Fahrer und -Fahrerinnen schwer und häufig werden Überstunden von ihnen gefordert. Das Gehalt ist bei der Frage nach einem Einstieg in diesen Beruf eine wesentliche Frage, der wir in diesem Artikel auf den Grund gehen.

Gehalt als LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin

Das durchschnittliche Gehalt von LKW-Fahrern und LKW-Fahrerinnen liegt in Deutschland bei einer Vollzeitstelle laut Bundesagentur für Arbeit bei 2647 Euro brutto pro Monat. Dabei kann es einen erheblichen Unterschied machen, in welcher Branche und Bundesland die LKW-Fahrer und -Fahrerinnen arbeiten.

Ausbildungsgehalt zum LKW-Fahrer oder zur LKW-Fahrerin

Je nachdem, ob ein Ausbildungsbetrieb an einen Tarifvertrag gebunden ist oder nicht, kann sich das Ausbildungsgehalt stark unterscheiden. Insgesamt durchlaufen LKW-Fahrer eine dreijährige Ausbildung. Das Ausbildungsgehalt steigt dabei jährlich. Laut Bundesagentur für Arbeit liegt der durchschnittliche Ausbildungslohn im ersten Jahr bei bis zu 1100 Euro brutto. Das Ausbildungsgehalt kann von Bundesland zu Bundesland und je nach Branche unterschiedlich sein.

Ausbildungsjahr Gehalt pro Monat 1. Ausbildungsjahr 660 - 1100 Euro 2. Ausbildungsjahr 710 - 1195 Euro 3. Ausbildungsjahr 760 - 1255 Euro

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Gehalt als LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin nach Branche

Egal, ob in der Güterbeförderung, im Großhandel oder beim Bau – LKW-Fahrer und Fahrerinnen werden überall benötigt. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das höchste mittlere Einkommen mit 3688 Euro bei der öffentlichen Verwaltung und im Schul-, Gesundheits- und Sozialwesen vor. Allerdings ist auf die geringen Fallzahlen hinzuweisen, sodass diese Auflistung vorsichtig interpretiert werden sollte. Die Zahlen weichen hier stark von dem durchschnittlichen Einkommen in den einzelnen Bundesländern ab.

Branche Mittleres Gehalt Öffentliche Verwaltung, Schul-, Gesundheit- und Sozialwesen* 3688 Euro Baugewerbe 3251 Euro Produzierendes Gewerbe ohne Bau 3128 Euro Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen 2738 Euro Land und Forstwirtschaft* 2696 Euro Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe 2527 Euro

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

*geringe Fallzahlen

Gehalt als LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin nach Bundesland

Das durchschnittliche Gehalt von LKW-Fahrern und LKW-Fahrerinnen unterscheidet sich stark je nach Bundesland. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit verdienen LKW-Fahrer und Fahrerinnen in Rheinland-Pfalz mit 2871 Euro im Schnitt am meisten. Sachsen bildet mit durchschnittlich 2270 Euro monatlich das Schlusslicht.

Bundesland Mittleres Gehalt Rheinland-Pfalz 2871 Euro Baden-Württemberg 2848 Euro Nordrhein-Westfalen 2758 Euro Saarland 2745 Euro Bayern 2731 Euro Niedersachsen 2671 Euro Hamburg 2656 Euro Hessen 2651 Euro Schleswig-Holstein 2624 Euro Berlin 2600 Euro Bremen 2509 Euro Sachsen-Anhalt 2428 Euro Thüringen 2366 Euro Brandenburg 2341 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2324 Euro Sachsen 2270 Euro

Quelle: Bundesagentur für Arbeit