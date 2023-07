Der unter jungen Männern unumstritten beliebteste Ausbildungsberuf gerät bei Berufserfahrenen aufgrund des geringen Gehalts oft in die Kritik. Rund 86 Prozent der Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker sind laut einer Befragung des Wirtschafts- und Tarifvertrag Instituts unzufrieden mit der Bezahlung. Doch wie viel verdient man in Deutschland als Kfz-Mechatroniker oder Kfz-Mechatronikerin wirklich? Macht es einen großen Unterschied, ob der Betrieb, in dem man arbeitet, tariflich gebundene Löhne zahlt oder nicht? Dieser und weiteren Fragen soll hier auf den Grund gegangen werden.

Wie viel Gehalt verdienen Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker in Deutschland im Schnitt?

Das Durchschnittsgehalt einer Kfz-Mechatronikerin oder eines Kfz-Mechatronikers liegt nach zehn Jahren Berufserfahrung in Vollzeit bei etwa 2530 Euro monatlich. Dabei unterscheidet sich das Gehalt aber maßgeblich anhand verschiedener Faktoren. So spielt es unter Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatronikern beispielsweise eine Rolle, in welchem Bundesland sie arbeiten und ob ihr Betrieb an einen Tarifvertrag angeschlossen ist. Das Gehalt kann bei Betrieben mit Tarifvertrag nämlich um bis zu 15 Prozent höher sein als bei Betrieben ohne Die Gehälter.

Wie viel Gehalt verdienen Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker während ihrer Ausbildung?

Die durchschnittliche Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin beträgt laut handwerk.de circa dreieinhalb Jahre. Je nach vorherigem Schulabschluss und in Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb kann die Zeit der Ausbildung verkürzt oder verlängert werden. Ausbildungsbetriebe, die tariflich gebunden sind, zahlen ihren Auszubildenden im ersten Lehrjahr ein monatliches Bruttogehalt von etwa 828 Euro. Im zweiten Lehrjahr steigt dieses Gehalt auf circa 879 Euro monatlich an. Im dritten Lehrjahr verdienen Auszubildende bereits etwa 952 Euro monatlich und in einem etwaigen vierten Lehrjahr beträgt das monatliche Bruttogehalt 1012 Euro.

Ausbildungsgehalt für Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker

Lehrjahr Monatliches Bruttogehalt 1. Lehrjahr 828 Euro 2. Lehrjahr 879 Euro 3. Lehrjahr 952 Euro 4. Lehrjahr 1012 Euro

Quelle: Das Handwerk

Allerdings gibt es bereits in der Bezahlung während der Ausbildung einen großen Unterschied auch zwischen den einzelnen Bundesländern. Die Kfz-Innung München-Oberbayern gibt in ihrer Vergütungstabelle ein höheres Ausbildungsgehalt an. Hier verdienen Auszubildende im ersten Lehrjahr etwa 919 Euro brutto monatlich. In der Stadt München sogar noch etwas mehr mit circa 969 Euro.

Ausbildungsgehalt für Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker in München und Oberbayern

Lehrjahr Mtl. Bruttogehalt Oberbayern Mtl. BruttogehaltMünchen 1. Lehrjahr 919 Euro 969 Euro 2. Lehrjahr 947 Euro 997 Euro 3. Lehrjahr 1004 Euro 1054 Euro 4. Lehrjahr 1068 Euro 1118 Euro

Quelle: Kfz-Innung München-Oberbayern

Wie viel Gehalt verdienen Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker in den einzelnen Bundesländern?

Arbeitnehmenden von Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatronikern unterscheiden sich zwischen den Bundesländern nicht nur während der Ausbildung, sondern auch später noch mit mehr Berufserfahrung. Eine Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, die sich auf die Datenbasis des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI stützt, kommt zu dem Ergebnis, dass Kfz-Mechatroniker in Baden-Württemberg am meisten verdienen, während das Gehalt in Sachsen-Anhalt das Schlusslicht bildet.

Durchschnittliches Bruttomonatsgehalt bei 38 Wochenstunden und zehn Jahren Berufserfahrung nach Bundesländern

Bundesland Durchschnittliches monatliches Bruttogehalt Baden-Württemberg 2830 Euro Hamburg 2850 Euro Hessen 2620 Euro Bayern 2610 Euro Bremen 2590 Euro Schleswig-Holstein 2560 Euro Rheinland-Pfalz 2550 Euro Saarland 2540 Euro Nordrhein-Westfalen 2530 Euro Berlin 2480 Euro Niedersachsen 2440 Euro Brandenburg 2230 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2200 Euro Sachsen 2180 Euro Thüringen 2120 Euro Sachsen-Anhalt 2110 Euro

Quelle: WSI-Datenbank

Wie viel Gehalt verdienen Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker anhand ihrer Berufserfahrung?

Im Laufe des Berufslebens sammeln Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker Berufserfahrung und können somit ihren Wert im Arbeitsleben steigern. Auch sind die tariflichen Löhne meist durch sogenannte Erfahrungsstufen gestaffelt und sehen eine Gehaltssteigerung mit steigender Berufserfahrung automatisch vor. Allerdings gilt diese automatische Gehaltsstaffelung nur für Unternehmen, die an Tarifverträge gebunden sind, und damit nur für knapp die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland.

Staffelung des Gehalts von Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatronikern nach Berufserfahrung

Nach einer Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, die sich auf die Datenbank des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI stützt, sind die mittleren Bruttomonatsgehälter unter Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatronikern wie folgt gestaffelt:

Berufserfahrung Mittleres Bruttomonatsgehalt 1 Jahr 2120 Euro 5 Jahre 2360 Euro 10 Jahre 2530 Euro 20 Jahre 2710 Euro

Quelle: WSI-Datenbank

Welchen Unterschied macht die Größe des Betriebes beim Gehalt von Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatronikern?

Größere Betriebe zahlen meist mehr Gehalt als kleinere Betriebe. Das liegt unter anderem daran, dass größere Betriebe häufiger an Tarifverträge gebunden sind, als kleinere. Während sich Beschäftigte in kleineren Betrieben somit öfter selbstständig in Gehaltsverhandlungen begeben müssen, sind diese in größeren Betrieben meist mit Gewerkschaften ausgehandelt und in Tarifverträgen festgeschrieben.

An der Befragung der Hans-Böckler-Stiftung nahmen Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker aus allen Betriebsgrößen teil. Insgesamt arbeiten rund 81 Prozent der Arbeitnehmenden in kleineren Betrieben mit unter 100 Beschäftigten und nur rund sechs Prozent der Befragten gaben an, in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten zu arbeiten.

Das mittlere Bruttomonatsgehalt eines vollzeittätigen Kfz-Mechatronikers oder einer Kfz-Mechatronikerin mit zehn Jahren Berufserfahrung liegt demnach bei einem kleineren Betrieb bei etwa 2480 Euro, während er bei größeren Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten bei 2910 Euro liegt. Wer von einem kleinen, in einen Großbetrieb wechselt, kann sein Gehalt also um etwa 17 Prozent steigern.