Die Automobilbranche ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren Deutschlands. Gehaltsvergleiche zeigen, dass sich das hohe Ansehen, das die Automobilindustrie in Deutschland genießt, auch im Gehalt der Mitarbeitenden niederschlägt. Davon profitieren auch die Vorstände der großen Autohersteller. Der bayerische Automobilhersteller BMW fuhr im Jahr 2022 allen Krisen zum Trotz hohe Gewinne ein. Das geht auch aus dem Geschäftsbericht des Unternehmens hervor, der die Gewinne detailliert auflistet. Mit seiner Ausrichtung auf Elektromobilität und Luxuskarosserien will der Autobauer in Zukunft weiter die Profitabilität steigern.

Das Wachstum des Umsatzes von 111 Milliarden Euro im Vorjahr auf 142 Milliarden Euro 2022 schlug sich auch beim Gehalt der Vorstandsmitglieder nieder. Da Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Vergütung ihrer Vorstandsmitglieder in jährlichen Geschäftsberichten offenzulegen, ist es kein Geheimnis, was die Vorstände großer Firmen wie BMW, Mercedes oder Porsche verdienen. Doch wer verdient genau wie viel? Und wer von den Vorständen verdient das meiste Gehalt? Hier sind die wichtigsten Eckpunkte des BMW-Geschäftsberichts 2022 aufgelistet.

BMW-Vorstand: Wie setzt sich das Gehalt zusammen?

Bei den Vorstandsmitgliedern großer DAX-Unternehmen spricht man nicht von Gehalt, sondern von Vergütung. Diese setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Dazu gehören die feste Vergütung und variable Vergütungen wie Tantiemen oder Aktien. Für Vorstandsmitglieder lässt sich schwer ein Stundenlohn errechnen, da in der Gesamtvergütung der Dienstzeitaufwand nicht berücksichtigt wird. Die fünf Spitzenverdiener im BMW-Vorstand brauchen ihr Gehalt jedoch nicht in Stunden aufzurechnen.

Vorstandschef von BMW verdient das meiste Gehalt

Der Chef des BMW-Konzerns, Oliver Zipse, erhält das meiste Gehalt. Laut Geschäftsbericht 2022 lag seine Vergütung bei genau 10.152.625 Euro. Seit 2015 ist er Mitglied des Vorstands und seit 2019 Vorstandsvorsitzender.

Gehalt der BMW-Vorstände im Überblick

Weitere Vorstandsmitglieder von BMW erhielten im Geschäftsjahr 2022 zwar ebenfalls Vergütungen in Millionenhöhe, jedoch blieben diese weit hinter denen des Vorstandschefs zurück.