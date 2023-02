von Tim Krupka

Unter dem Beruf des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüferin werden sich einige wohl nicht allzu viel vorstellen können. "Etwas mit Zahlen" wird hier wohl die landläufige Meinung sein, wenn es um die Aufgabenbeschreibung dieses nicht allzu häufigen Jobs geht. Tatsächlich aber nehmen die Wirtschaftsprüfer beziehungsweise Wirtschaftsprüferinnen im unternehmerischen Alltag eine immens wichtige Rolle ein, für die sie letztlich auch vergleichsweise gut entlohnt werden. Aber mit welchem Gehalt dürfen Wirtschaftsprüfer tatsächlich rechnen? Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zusammengeschrieben.

Das Gehalt als Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferin nach dem Abschluss

Ähnlich wie im Falle des Steuerberaters müssen auch angehende Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen zunächst ein spezifisches Examen bestehen, um nach einem erfolgreichen Abschluss den entsprechenden Jobtitel rechtmäßig tragen zu dürfen. Zur Prüfung zugelassen wird jedoch nur, wer ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorzuweisen hat. Eine vorgegebene Studienrichtung gibt es dabei zwar nicht. Allerdings belegen die Zahlen eindeutig, dass Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher Fächer überproportional vertreten sind. Immerhin werden in der finalen Prüfung zum Wirtschaftsprüfer vor allem Inhalte aus dem Bereich Steuerlehre und Steuerrecht abgefragt, sodass Vorkenntnisse definitiv nützlich sind.

Doch die Theorie allein reicht bisweilen nicht, um sich Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferin nennen zu dürfen, beziehungsweise, um überhaupt zum Examen zugelassen zu werden. Stattdessen werden zusätzliche praktische Erfahrungen erwartet, die sich nach der Länge des vorangehenden Studiums orientieren. Umfasste letzteres beispielsweise eine Regelstudienzeit zwischen acht und zehn Semestern, so braucht es noch mindestens drei Jahre praktischer und facheinschlägiger Tätigkeit. Hinzu kommt, dass wenigstens innerhalb von zwei Jahren hauptsächlich an Abschlussprüfungen teilgenommen und an der Abfassung von Prüfungsberichten mitgewirkt wurde.

Wenn schließlich noch die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer beziehungsweise zur Wirtschaftsprüferin erfolgreich bestanden wurde, die sich wiederum aus mehreren Teilen zusammensetzt, kann es mit dem Job endlich so richtig losgehen. Bis es tatsächlich so weit ist, vergehen jedoch mitunter einige Jahre. Es verwundert daher kaum, dass auch das Einstiegsgehalt folgerichtig als überdurchschnittlich bezeichnet werden darf. Gemäß den Angaben des Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit steigen Wirtschaftsprüfer beziehungsweise Wirtschaftsprüferinnen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, mit durchschnittlich 3689 Euro brutto im Monat ein. Danach geht es gehaltstechnisch aber verhältnismäßig schnell und steil nach oben.

Gehalt von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüferinnen nach Unternehmensgröße

Wie im Großteil der Berufe verdienen auch Wirtschaftsprüfer beziehungsweise Wirtschaftsprüferinnen in besonders großen Gesellschaften tendenziell mehr als in kleinen Firmen. Erklären lässt sich dieser Effekt vielfach damit, dass größere Unternehmen entsprechend auch über einen umfangreicheren finanziellen Spielraum verfügen und ihre Mitarbeitenden folglich besser entlohnen können. Konkrete Verdienstangaben nach Unternehmensgröße sind aber kaum möglich, da sich diese nicht selten nach den individuellen Arbeitsverträgen richten. Erwähnenswert sei zudem, dass es in großen Firmen um die Aufstiegschancen meist ebenfalls besser bestellt ist.

Gehalt als Wirtschaftsprüfer nach Bundesland

Wer unter den Wirtschaftsprüfern beziehungsweise Wirtschaftsprüferinnen zu den Topverdienern gehören möchte, sollte seinen Beruf bestenfalls in Baden-Württemberg, Hessen oder Hamburg ausüben. Dort sollen zumindest nach Angaben des Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit die Gehaltsaussichten für diese Berufssparte am großzügigsten sein. Konkret beläuft sich das monatliche Bruttoentgelt auf 7033 Euro in Baden-Württemberg beziehungsweise auf 6967 Euro in Hessen sowie auf 6937 Euro in Hamburg. Für viele andere Bundesländer liegt derweil keine verlässliche Datenquelle vor. Bei den Städten ragen im Übrigen Köln, Stuttgart sowie München heraus, wenn es um die Bezahlung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüferinnen geht. Dort bewegen sich die Gehälter im Durchschnitt in einem Rahmen von mehr als 7000 Euro brutto im Monat. Nachfolgend sind die Daten nochmals übersichtlich dargestellt.

Gehalt als Wirtschaftsprüfer in Baden-Württemberg: 7033 Euro

Gehalt als Wirtschaftsprüfer in Hessen: 6967 Euro

Gehalt als Wirtschaftsprüfer in Hamburg: 6937 Euro

Gehaltsdifferenzen zwischen Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüferinnen

Der sogenannte Gender Pay Gap ist in der modernen Arbeitswelt nach wie vor ein allgegenwärtiges Phänomen. Das zeigt sich auch bei der Betrachtung der durchschnittlichen Löhne von männlichen Wirtschaftsprüfern beziehungsweise weiblichen Wirtschaftsprüferinnen. Während letztgenannte Gruppe auf eine monatliche Vergütung von circa 5485 Euro kommt, verdienen Männer mit über 6700 Euro für die gleiche Arbeit ein gutes Stück mehr. Maßnahmen, wie sich diese Differenzen beheben oder reduzieren lassen, gibt es vielerorts noch nicht.