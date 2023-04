Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter begleiten Menschen im Alltag und unterstützen sie dabei, Strategien für ein selbstbestimmtes Leben zu entwickeln. Je nach Art der Tätigkeit können Aufgaben im Bereich der Erziehungs- und Beratungsarbeit auf sie zukommen. Die Einsatzorte von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen sind vielfältig, so werden sie zum Beispiel als Berater und Beraterinnen für Asylsuchende, Suchtkranke und Schuldnerinnen und Schuldner gebraucht, oder übernehmen an Kindertagesstätten und Schulen pädagogische Aufgaben. Darum werden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auch oft als Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen bezeichnet.

Das Aufgabenfeld von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ist also breit und bunt. Doch wie viel Gehalt verdient man in diesem Beruf? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, denen wir in diesem Artikel auf den Grund gehen werden.

Gehalt als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verdienen in Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit im Mittel 4085 Euro brutto pro Monat. Zu den Tätigkeiten der Berufsgruppe, die für diese Rechnung herangezogen wurden, zählen Jugendpflegerinnen, Sozialarbeiter im Strafvollzug, Streetworkerinnen, Bewährungshelfer, rechtliche Betreuerinnen, Gerichtshelfer, Berufseinstiegsbegleiterinnen und Psychosoziale Prozessbegleiter. Das Einsatzgebiet von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen ist also sehr breit. Das kann sich auch im Gehalt niederschlagen. Neben der Art der Tätigkeit spielt auch die Berufserfahrung eine tragende Rolle, wenn es um die Höhe des Gehalts geht.

Gehalt als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin in der Ausbildung

Um als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin zu arbeiten, wird ein abgeschlossenes grundständiges Studium im Bereich Soziale Arbeit und die staatliche Anerkennung vorausgesetzt. Um später einmal Führungspositionen oder Tätigkeiten in Wissenschaft und Forschung übernehmen zu können, benötigt man meist ein Masterstudium und gegebenenfalls auch eine Promotion oder Habilitation.

Ein Bachelor-Studium im Bereich Soziale Arbeit dauert in der Regel sechs bis acht Fachsemester und kann auch als duales Studium oder Fernstudium abgeschlossen werden. Meist werden im Studium Praktika vorausgesetzt, die auf den Berufseinstieg vorbereiten sollen. Häufig sind diese unvergütet.

Bei einem dualen Studium verdienen die Studierenden in der Regel ein Gehalt zwischen 800 und 1000 Euro brutto im Monat. Wie in den meisten Ausbildungsberufen ist das Gehalt auch hier gestaffelt und steigt von Jahr zu Jahr an. Laut einer anonymen Umfrage unter Studierenden von wegweiser-duales-studium.de lag das Gehalt zwischen 805 und 880 Euro im ersten Lehrjahr.

Ausbildungsjahr Gehalt pro Monat 1. Ausbildungsjahr 805 - 880 Euro 2. Ausbildungsjahr 855 - 960 Euro 3. Ausbildungsjahr 905 - 1040 Euro

Quelle: anonyme Umfrage, 2020

Gehalt als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin laut TVöD

Je nach Berufserfahrung und Art der Tätigkeit kann das Gehalt von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen im öffentlichen Dienst steigen. Nach abgeschlossenem Studium werden staatlich anerkannte Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen im Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes, Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) der Entgeltgruppe S 11b zugeordnet. Je nachdem, wie schwer und vielseitig die Aufgaben sind, die die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zu bewältigen haben, können sie in höhere Entgeltgruppen aufsteigen. Im Laufe der Zeit ist auch eine Staffelung des Gehalts innerhalb der Entgeltgruppen in sechs Stufen vorgesehen. So erreicht man bereits nach einem Jahr in Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe die nächste Gehaltsstufe. Nach drei Jahren in Stufe 2 erreicht man Stufe 3. Nach vier Jahren in Stufe 3 werden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nach Stufe 4 bezahlt und nach weiteren vier Jahren in dieser Entgeltstufe dann nach Stufe 5. Die höchste Entgeltstufe der jeweiligen Entgeltgruppe erreichen Sozialarbeiter nach fünf Jahren in Stufe 5.

Entgelttabelle des TVöD-SuE 2022

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin reguläre Tätigkeit (EG S11b)

Beispiel: Bachelor Soziale Arbeit

Stufe 1: 3304 Euro

3304 Euro Stufe 2 : 3542 Euro

: 3542 Euro Stufe 3: 3710 Euro

3710 Euro Stufe 4: 4137 Euro

4137 Euro Stufe 5: 4470 Euro

4470 Euro Stufe 6: 4670 Euro

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin mit schwieriger Tätigkeit (EG S12)

Beispiel: Amtsvormund

Stufe 1: 3351 Euro

3351 Euro Stufe 2 : 3593 Euro

: 3593 Euro Stufe 3: 3909 Euro

3909 Euro Stufe 4: 4189 Euro

4189 Euro Stufe 5: 4536 Euro

4536 Euro Stufe 6: 4682 Euro

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin mit schwieriger Tätigkeit (EG S13)

Beispiel: Leiter einer Kita

Stufe 1: 3361 Euro

3361 Euro Stufe 2 : 3603 Euro

: 3603 Euro Stufe 3: 3933 Euro

3933 Euro Stufe 4: 4200 Euro

4200 Euro Stufe 5: 4533 Euro

4533 Euro Stufe 6: 4700 Euro

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin mit schwieriger Tätigkeit (EG S14)

Beispiel: Bezirkssozialarbeiter

Stufe 1: 3446 Euro

3446 Euro Stufe 2 : 3695 Euro

: 3695 Euro Stufe 3: 3991 Euro

3991 Euro Stufe 4: 4292 Euro

4292 Euro Stufe 5: 4326 Euro

4326 Euro Stufe 6: 4859 Euro

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin mit schwieriger Tätigkeit (EG S15)

Beispiel: Arbeitsgruppenleitung für Bezirkssozialarbeit

Stufe 1: 3481 Euro

3481 Euro Stufe 2 : 3733 Euro

: 3733 Euro Stufe 3: 4000 Euro

4000 Euro Stufe 4: 4306 Euro

4306 Euro Stufe 5: 4800 Euro

4800 Euro Stufe 6: 5013 Euro

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin mit schwieriger Tätigkeit (EG S16)

Beispiel: Fachdienstleiter Jugend- und Kinderbetreuungseinrichtungen

Stufe 1: 3616 Euro

3616 Euro Stufe 2 : 3880 Euro

: 3880 Euro Stufe 3: 4173 Euro

4173 Euro Stufe 4: 4533 Euro

4533 Euro Stufe 5: 4933 Euro

4933 Euro Stufe 6: 5173 Euro

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin mit schwieriger Tätigkeit (EG S17)

Beispiel: Sozialpädagoge Stadtschulamt

Stufe 1: 3696 Euro

3696 Euro Stufe 2 : 3966 Euro

: 3966 Euro Stufe 3: 4400 Euro

4400 Euro Stufe 4: 4666 Euro

4666 Euro Stufe 5: 5200 Euro

5200 Euro Stufe 6: 5513 Euro

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin mit schwieriger Tätigkeit (EG S18)

Beispiel: Abteilungsleitung Erziehungshilfe

Stufe 1: 4025 Euro

4025 Euro Stufe 2 : 4133 Euro

: 4133 Euro Stufe 3: 4666 Euro

4666 Euro Stufe 4: 5066 Euro

5066 Euro Stufe 5: 5666 Euro

5666 Euro Stufe 6: 6033 Euro

Gehalt als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin pro Bundesland

Von Bundesland zu Bundesland unterscheiden sich die mittleren Einkommen von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen. Das kann mit verschiedenen weiteren Faktoren zusammenhängen.

Hessen 4223 Euro Bayern 4207 Euro Saarland 4181 Euro Nordrhein-Westfalen 4177 Euro Baden-Württemberg 4169 Euro Rheinland-Pfalz 4131 Euro Schleswig-Holstein 4119 Euro Niedersachsen 4092 Euro Bremen 4082 Euro Hamburg 3967 Euro Berlin 3925 Euro Sachsen-Anhalt 3707 Euro Brandenburg 3677 Euro Mecklenburg-Vorpommern 3621 Euro Sachsen 3573 Euro Thüringen 3532 Euro

Quelle: Entgeltatlas 2021