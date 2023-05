Der Beruf des Marketingmanagers beziehungsweise der Marketingmanagerin ist für viele auf den ersten Blick ein echter Traumjob. Sie sind innerhalb von Organisationen, insbesondere für die zielgruppenspezifische Darstellung der Unternehmensleistungen zuständig. Das Aufgabengebiet ist vielfältig: Ob Analyse der Absatzmärkte, Kommunikation mit potenziellen Kunden oder Preisgestaltung – all das und vieles mehr machen Marketingmanager und Marketingmanagerinnen in ihrem beruflichen Alltag. Doch wie hoch ist ihr Gehalt?

Wie viel verdienen Marketingmanager und Marketingmanagerinnen zum Jobeinstieg?

Bevor man sich über diese Frage Gedanken machen kann, ist es sinnvoll, den Weg zum Marketingmanager beziehungsweise zur Marketingmanagerin aufzuzeigen. Meist führt letzterer entweder über eine kaufmännische Ausbildung oder vermehrt über ein facheinschlägiges Studium. Weiterhin denkbar ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Hochschulabschluss mit einem Schwerpunkt in den Fächern Marketing, Kommunikation oder Werbung. Insbesondere Fachhochschulen bieten hierbei inzwischen gute Spezialisierungsmöglichkeiten. Übrigens gibt es vermehrt Stellen als Online-Marketingmanager beziehungsweise als Online-Marketingmanagerin. Für diese Berufe kann ein Studium der Wirtschaftsinformatik eine äußerst solide Basis darstellen.

Nach dem erfolgreichen Durchlaufen der Ausbildung starten die meisten in der Position eines Marketingassistenten oder einer Marketingassistentin durch und arbeiten sich von dort aus sukzessive nach oben. Die Website gehalt.de gibt das Einstiegsgehalt eines Marketingmanagers beziehungsweise einer Marketingmanagerin mit einer Bandbreite zwischen 43.000 € und 54.000 € an. Wie hoch die Vergütung zu Beginn tatsächlich ausfällt, hängt wiederum von mehreren Faktoren ab, vor allem von der Größe des Unternehmens. Des Weiteren erfolgt nicht selten eine Differenzierung zwischen Junior Marketingmanager /-managerin, Marketingmanager /-managerin und schließlich Senior Marketingmanager /-managerin, die sich nach der jeweiligen Erfahrung richten. Auf letzteren Aspekt wird nachfolgend separat eingegangen.

Gehalt als Marketingmanager und Marketingmanagerin nach Berufserfahrung

Laut der Website jobtensor.com können die Vergütungen für Marketingmanager und Marketingmanagerinnen abhängig von ihrer Erfahrung deutlich variieren. So bewegen sich Experten, die rund drei Jahre Expertise auf ihrem Feld mitbringen, in einer Spanne zwischen 43.500 € und 62.000 €, während sich dieser Bereich bei fünfjähriger Erfahrung bereits auf knapp 45.500 € bis 64.900 € erhöht. Wer dagegen sogar über ein Jahrzehnt als Marketingmanager und Marketingmanagerin engagiert ist, darf sich im Durchschnitt über ein Jahresbrutto von 54.100 € bis 77.200 € freuen. Selbstverständlich geben diese Zahlen lediglich Erfahrungswerte an und können daher von Fall zu Fall abweichen.

Gehalt als Marketingmanager und Marketingmanagerin nach Art des Abschlusses

Tatsächlich kann es gemäß Angaben der Website jobtensor.com hinsichtlich des Lohns einen Unterschied machen, ob Marketingmanager und Marketingmanagerinnen studiert haben oder eben nicht. So kommt man in diesem Berufsfeld mit einer Ausbildung für gewöhnlich auf ein Gehalt zwischen 28.900 € und 40.300 €, während Bacheloranden bereits zwischen 39.400 € und 55.500 € verdienen. Hat man einen Master absolviert, steigen die Gehälter oftmals auf eine Spanne zwischen 43.200 € und 61.600 €. Die besten Lohnaussichten haben aber promovierte Marketingmanager und Marketingmanagerinnen – sie verdienen nicht selten zwischen 47.700 € und 67.700 €.

Gehalt als Marketingmanager und Marketingmanagerin nach Bundesland

Nach wie vor ist es vielfach so, dass die neuen Bundesländer in Sachen Gehaltsaussichten den alten etwas hinterherhinken. Das ist im Falle des Marketingmanagers beziehungsweise der Marketingmanagerin nicht anders. Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit ermittelt für den Job als Online-Marketingmanager beziehungsweise als Online-Marketingmanagerin die höchsten zu erzielenden Brutto-Monatslöhne in Baden-Württemberg. Hier lassen sich im Mittel knapp 5500 € verdienen. Auf Platz zwei und drei folgen derweil Rheinland-Pfalz sowie Hessen mit jeweils 5285 € respektive 5284 €. Das Schlusslicht nimmt in diesem Vergleich Sachsen ein, wo Online-Marketingmanager und Online-Marketingmanagerinnen etwa 3443 € brutto pro Monat erwarten können.

Gehalt als Marketingmanager und Marketingmanagerin nach Stadt

Doch auch regional müssen die Verdienste keineswegs gleich ausfallen, wie der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit zeigt. So sind die Löhne bereits zwischen einzelnen Städten äußerst heterogen. Online-Marketingmanager oder Online-Marketingmanagerinnen haben so in der fränkischen Großstadt Nürnberg mit rund 5663 € Monatsbrutto die besten Aussichten. Auch in Stuttgart oder Frankfurt am Main lässt sich in diesem Job mit 5501 € beziehungsweise 5178 € gut verdienen. Etwas abgeschlagen in dieser Hinsicht ist dagegen Leipzig, wo Online-Marketingmanager oder Online-Marketingmanagerinnen lediglich 3442 € erhalten.