Der Beruf von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern bringt viel Verantwortung mit sich. Viele berichten, dass Überstunden schon zum Job gehören, und einige zerbrechen unter der Last, die der Berufsalltag mit sich bringt. Häufig ist das Gehalt auch ein wichtiger Grund für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger ihren Beruf infrage zu stellen. Doch wie viel Gehalt verdient man als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin? Welche Faktoren können die Höhe des Gehalts zusätzlich beeinflussen? Dieser und weiteren Fragen soll im folgenden Artikel auf den Grund gegangen werden.

Ausbildungsgehalt als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin

Während der dreijährigen Ausbildung zum Krankenpfleger oder zur Krankenpflegerin lernen die Auszubildenden in staatlich anerkannten Berufsschulen die Theorie der Arbeit kennen. In regelmäßigen Praxisphasen, die die Auszubildenden in Krankenhäusern, größeren Arztpraxen oder anderen Einrichtungen absolvieren, lernen sie zusätzlich die praktischen Aufgaben des Berufs kennen.

Ähnlich wie beim Krankenpflegegehalt kann auch die Ausbildungsvergütung anhand verschiedener Einflussfaktoren schwanken. So spielt es beispielsweise eine Rolle, ob die Ausbildung an einer privaten, staatlichen oder kirchlichen Einrichtung absolviert wird. Dadurch unterscheiden sich auch die mit der Ausbildungsvergütung zusammenhängenden Tarifverträge. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Gehälter sich auch anhand der Bundesländer geringfügig unterscheiden.

Ausbildungsvergütung nach TVöD-P

Im öffentlichen Dienst ist die Ausbildungsvergütung, genau wie das spätere Gehalt, durch den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes - Pflege geregelt. Für Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes gelten dieselben Ausbildungsvergütungen wie in der Entgelttabelle des TVöD-Pflege.

Ausbildungsjahr Gehalt pro Monat 1. Ausbildungsjahr 1190 Euro 2. Ausbildungsjahr 1252 Euro 3. Ausbildungsjahr 1353 Euro

Quelle: TVöD-Pflege

Ausbildungsvergütung nach AVR DD

In Einrichtungen der Diakonie Deutschland werden Auszubildende nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Diakonie bezahlt.

Ausbildungsjahr Gehalt pro Monat 1. Ausbildungsjahr 1140 Euro 2. Ausbildungsjahr 1210 Euro 3. Ausbildungsjahr 1305 Euro

Quelle: AVR DD

Einstiegsgehalt als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin in

Auch die Berufserfahrung ist ein wichtiger Faktor beim Gehalt von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern. So können diese im Laufe der Berufsjahre Erfahrungen sammeln und an Weiterbildungen teilnehmen, die die Chance auf ein besseres Gehalt erhöhen. Nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes und der kirchlichen Träger werden Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger nach einer erfolgreichen Ausbildung in Entgeltgruppen eingeteilt.

Im öffentlichen Dienst werden Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen zu Beginn der Entgeltgruppe P7 Stufe 2 zugeteilt. Damit verdienen sie nach der Ausbildung ein Einstiegsgehalt von etwa 2932 Euro.

Nach den Arbeitsvertragsrichtlinien AVR der Caritas Deutschland werden Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger ebenfalls zu Beginn der Entgeltgruppe P7 Stufe 2 zugeteilt. Da sich die AVR an der Entgelttabelle des TVöD orientiert liegt das Tabellenentgelt hier ebenfalls bei 2932 Euro.

Die Diakonie Deutschland ordnet Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger in der Entgelttabelle der AVR DD zu Beginn der Entgeltgruppe 7 Stufe 1 zu. Hier verdienen Berufseinsteiger nach ihrer Ausbildung 3257 Euro brutto pro Monat.

Gehalt als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin gestaffelt

Je nach Grad der Verantwortung, die auf Krankenpflegern oder Krankenpflegerinnen lastet, kann sich diese auch in der Höhe des Gehalts widerspiegeln. So werden Pfleger und Pflegerinnen mit schwierigen Tätigkeiten der Entgeltgruppe P8 zugeordnet. Fachweiterbildungen, wie die zur Fachkrankenpflegerin oder zum Fachkrankenpfleger, führen zu einer Einordnung in Entgeltgruppe P9. Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen, die Verantwortung für andere Pfleger und Pflegerinnen übernehmen, werden nach Entgeltgruppe P10 bezahlt. So können Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger bis zur Entgeltgruppe P16 aufsteigen.

Entgeltgruppen nach TVöD-P

Beruf Entgeltgruppe Krankenpfleger/Krankenpflegerin



mit 3 Jahren Ausbildung P7 Pflegehelfer/Pflegehelferin mit schwierigen Tätigkeiten P8 Fachkrankenpfleger/Fachkrankenpflegerin im Bereich Hygiene P9 Gruppenleiter/Gruppenleiterin P10 Vertreter von Stationsleiter/Stationsleiterin P11 Stationsleiter/Stationsleiterin P12 Stationsleiter/Stationsleiterin



von großen Stationen P13 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin P14 Bereichsleiter/Bereichsleiterin P15 Bereichsleiter/Bereichsleiterin



mit erheblicher Verantwortung P16

Quelle: TVöD-P

Gehalt als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin in öffentlichen Einrichtungen

Die meisten öffentlichen Einrichtungen bezahlen ihre Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-P). Die Entgeltgruppen reichen hier von P7 beim Einstiegsgehalt bis P16 für Bereichsleiter mit erheblicher Verantwortung. Innerhalb der Entgeltgruppen sind die Gehälter in insgesamt sechs Entgeltstufen unterteilt, innerhalb derer man im Laufe der Berufsjahre automatisch aufsteigt.

Krankenpfleger/Krankenpflegerin mit 3 Jahren Ausbildung (P7)

Stufe 2: 2932 Euro

2932 Euro Stufe 3: 3108 Euro

3108 Euro Stufe 4: 3379 Euro

3379 Euro Stufe 5: 3514 Euro

3514 Euro Stufe 6: 3654 Euro

Pflegehelfer/Pflegehelferin mit schwierigen Tätigkeiten (P8)

Stufe 2: 3108 Euro

3108 Euro Stufe 3: 3257 Euro

3257 Euro Stufe 4: 3448 Euro

3448 Euro Stufe 5: 3602 Euro

3602 Euro Stufe 6: 3818 Euro

Fachkrankenpfleger/Fachkrankenpflegerin im Bereich Hygiene (P9)

Stufe 2: 3373 Euro

3373 Euro Stufe 3: 3545 Euro

3545 Euro Stufe 4: 3660 Euro

3660 Euro Stufe 5: 3880 Euro

3880 Euro Stufe 6: 3973 Euro

Gruppenleiter/Gruppenleiterin (P10)

Stufe 2: 3545 Euro

3545 Euro Stufe 3: 3660 Euro

3660 Euro Stufe 4: 3985 Euro

3985 Euro Stufe 5: 4142 Euro

4142 Euro Stufe 6: 4241 Euro

Vertreter von Stationsleiter/Stationsleiterin (P11)

Stufe 2: 3756 Euro

3756 Euro Stufe 3: 3879 Euro

3879 Euro Stufe 4: 4187 Euro

4187 Euro Stufe 5: 4392 Euro

4392 Euro Stufe 6: 4485 Euro

Stationsleiter/Stationsleiterin (P12)

Stufe 2: 3969 Euro

3969 Euro Stufe 3: 4099 Euro

4099 Euro Stufe 4: 4424 Euro

4424 Euro Stufe 5: 4624 Euro

4624 Euro Stufe 6: 4717 Euro

Stationsleiter/Stationsleiterin von großen Stationen (P13)

Stufe 2: 4181 Euro

4181 Euro Stufe 3: 4318 Euro

4318 Euro Stufe 4: 4661 Euro

4661 Euro Stufe 5: 4909 Euro

4909 Euro Stufe 6: 4973 Euro

Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin (P14)

Stufe 2: 4288 Euro

4288 Euro Stufe 3: 4428 Euro

4428 Euro Stufe 4: 4780 Euro

4780 Euro Stufe 5: 5257 Euro

5257 Euro Stufe 6: 5344 Euro

Bereichsleiter/Bereichsleiterin (P15)

Stufe 2: 4394 Euro

4394 Euro Stufe 3: 4538 Euro

4538 Euro Stufe 4: 4898 Euro

4898 Euro Stufe 5: 5329 Euro

5329 Euro Stufe 6: 5494 Euro

Bereichsleiter/Bereichsleiterin mit erheblicher Verantwortung (P16)

Stufe 2: 4490 Euro

4490 Euro Stufe 3: 4648 Euro

4648 Euro Stufe 4: 5156 Euro

5156 Euro Stufe 5: 5749 Euro

5749 Euro Stufe 6: 6010 Euro

Gehalt als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin bei kirchlichen Einrichtungen

Wenn Krankenhäuser kirchliche Träger haben, gelten die entsprechenden Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des jeweiligen Trägers. Laut AVR der Caritas Deutschland werden Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger bei Einrichtungen der Caritas nach der gleichen Entgelttabelle bezahlt, wie Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes. Die Diakonie Deutschland richtet sich bei ihren Einrichtungen nach einer eigenen Entgelttabelle.

Entgelttabelle der AVR Diakonie Deutschland

Krankenpfleger/Krankenpflegerin mit 3 Jahren Ausbildung (EG7)

Stufe 1: 3257 Euro

3257 Euro Stufe 2: 3425 Euro

3425 Euro Stufe 3: 3593 Euro

3593 Euro Stufe 4: 3761 Euro

3761 Euro Stufe 5: 3845 Euro

EG 8

Stufe 1: 3586 Euro

3586 Euro Stufe 2: 3771 Euro

3771 Euro Stufe 3: 3955 Euro

3955 Euro Stufe 4: 4140 Euro

4140 Euro Stufe 5: 4233 Euro

EG 9

Stufe 1: 3918 Euro

3918 Euro Stufe 2: 4120 Euro

4120 Euro Stufe 3: 4322 Euro

4322 Euro Stufe 4: 4625 Euro

EG 10

Stufe 1: 4454 Euro

4454 Euro Stufe 2: 4683 Euro

4683 Euro Stufe 3: 4913 Euro

4913 Euro Stufe 4: 5142 Euro

5142 Euro Stufe 5: 5257 Euro

EG 11

Stufe 1: 5057 Euro

5057 Euro Stufe 2: 5318 Euro

5318 Euro Stufe 3: 5579 Euro

5579 Euro Stufe 4: 5840 Euro

5840 Euro Stufe 5: 5970 Euro

EG 12

Stufe 1: 5329 Euro

5329 Euro Stufe 2: 5603 Euro

5603 Euro Stufe 3: 5878 Euro

5878 Euro Stufe 4: 6153 Euro

6153 Euro Stufe 5: 6290 Euro

EG 13

Stufe 1: 6022 Euro

6022 Euro Stufe 2: 6332 Euro

6332 Euro Stufe 3: 6643 Euro

6643 Euro Stufe 4: 6953 Euro

6953 Euro Stufe 5: 7108 Euro

Gehalt als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin in den Bundesländern

Je nach Bundesland unterscheidet sich das mittlere Gehalt von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern. Das kann mit der jeweiligen Berufserfahrung zusammenhängen.

Bundesland Monatsgehalt Saarland 3644 Euro Bremen 3575 Euro Baden-Württemberg 3567 Euro Nordrhein-Westfalen 3528 Euro Rheinland-Pfalz 3493 Euro Bayern 3480 Euro Hessen 3445 Euro Hamburg 3437 Euro Schleswig-Holstein 3408 Euro Niedersachsen 3367 Euro Berlin 3322 Euro Thüringen 3136 Euro Sachsen-Anhalt 3100 Euro Sachsen 3045 Euro Brandenburg 3006 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2962 Euro

Quelle: Vergleich der Tarifverträge der Länder

