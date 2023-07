Die Aufgaben eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin variieren je nach Einwohnerzahl der Gemeinde oder Stadt, die sie betreuen. Dabei sind sie zuständig für die Vertretung der Bürgerschaft der Stadt, ziehen wichtige Investoren und Investorinnen für ihre Gemeinden heran und kümmern sich um die Verwaltung der Ausgaben. Auch das Gehalt von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen variiert in Deutschland je nach Einwohnerzahl. Bei kleineren Gemeinden sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister meist ehrenamtlich tätig, während größere Kreisstädte oder kreisfreie Städte hauptamtliche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen beschäftigen. So sind von über 11.000 Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in Deutschland rund 8000 ehrenamtlich tätig. Das schlägt sich auch im Gehalt nieder.

Auch wenn man unter Ehrenamt meist eine unentgeltliche, freiwillige Tätigkeit versteht, sind diese manchmal mit einer sogenannten Aufwandsentschädigung verbunden. So werden Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kleinerer Gemeinden für den Mehraufwand, den sie neben ihrer eigentlichen Tätigkeit für die Gemeinde leisten, entsprechend entschädigt. Wie viel die Ehrenamtlichen verdienen variiert wiederum je nach Einwohnerzahl.

Hauptamtliche und ehrenamtliche Bürgermeister verdienen unterschiedliches Gehalt

Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen größerer Gemeinden kommen auch mehr Aufgaben und mehr Verantwortung zu. In kleinen Kommunen lässt sich das Amt oft noch als Nebentätigkeit ausüben, während größere Gemeinden und Städte bereits Ortsbürgermeister und Ortsbürgerinnen brauchen, die den Beruf hauptamtlich ausüben und sich voll und ganz auf die damit verbundenen Aufgaben konzentrieren können. In vielen Bundesländern gibt es daher eine Faustregel dafür, ab welcher Einwohnerzahl ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ihr Amt hauptberuflich ausüben müssen. Der Freistaat Bayern hat dazu beispielsweise folgende Grenzen festgelegt:

Gemeinden unter 5000 Einwohner: Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist in der Regel ehrenamtlich tätig, solange der Gemeinderat nichts anderes beschließt.

Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist in der Regel ehrenamtlich tätig, solange der Gemeinderat nichts anderes beschließt. Gemeinden zwischen 5000 und 10.000 Einwohnern: Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind in der Regel hauptamtlich beschäftigt, solange der Gemeinderat nichts anderes beschließt.

Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind in der Regel hauptamtlich beschäftigt, solange der Gemeinderat nichts anderes beschließt. Gemeinden über 10.000 Einwohner: Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind immer hauptamtlich beschäftigt als Beamter oder Beamtin auf Zeit.

Ehrenamtliche Bürgermeister: Unterschiede im Gehalt

Das Gehalt von ehrenamtlichen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen variiert je nach Größe der Kommune. Außerdem unterscheiden sich die Aufwandsentschädigungen je nach den gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer. In Bayern sind beispielsweise Rahmensätze vorgegeben, die sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl richten. So können die Kommunen die Aufwandsentschädigung für ihre Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister innerhalb dieses Rahmens festlegen.

Einwohner Rahmensätze < 1000 1000 bis 2000 Euro 1001 bis 3000 2500 bis 3750 Euro 3001 bis 5000 3300 bis 4450 Euro > 5000 3800 bis 4800 Euro

Quelle: Bayrische Staatskanzlei

Gehalt als hauptamtlicher Bürgermeister

Wenn ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin einer Gemeinde mit mehr als 10.000 Einwohnern oder einer Gemeinde, in der eine solche Regelung gilt, ins Amt gewählt wird, gilt er von diesem Zeitpunkt an als Beamter oder Beamtin auf Zeit. Dadurch erhält er oder sie bis zum Ende der Amtszeit einen sogenannten Beamtensold als Gehalt. In den Bundesländern regeln die einzelnen Gesetze über kommunale Wahlbeamte diese Besoldung. In Bayern beginnt die Tabelle bei Besoldungsgruppe A13 für hauptamtliche Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen in kreisangehörigen Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern. Das entspricht einem Bruttogehalt von 4250,62 Euro. Hauptamtliche Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen großer kreisfreier Gemeinden und Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern fallen mindestens unter die Besoldungsgruppe B6. Das entspricht einem Gehalt von 10.847,34 Euro brutto im Monat.

Welcher Bürgermeister verdient das meiste Gehalt?

Die regierenden Bürgermeister der Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin nehmen eine Sonderrolle ein. Als Bürgermeister übernehmen sie gleichzeitig die Rolle von Ministerpräsidenten. Das meiste Gehalt verdient in Deutschland der Regierende Bürgermeister von Berlin. Als Regierungschef der Hauptstadt erhält er das 1,2-fache des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B11. Insgesamt entspricht das einem Gehalt von über 17.700 Euro im Monat.