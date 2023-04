Für Automobilkaufleute findet ein großer Teil der Arbeit außerhalb des Verkaufsraumes statt. Dazu gehören Tätigkeiten im Vertrieb, Buchhaltung und Personalwirtschaft. Automobilkaufleute bilden dabei die Schnittstelle zwischen Handel, Werkstatt und Kunden. Ihr Gehalt unterscheidet sich je nach Berufserfahrung, Tätigkeit und Bundesland. Wie viel Gehalt verdient man als Automobilkaufmann oder Automobilkauffrau?

Gehalt als Automobilkaufmann und Automobilkauffrau

Laut Bundesagentur für Arbeit verdienen Automobilkaufleute im Mittel in Deutschland 3656 Euro brutto im Monat. Dazu gehören alle Berufe im Verkauf von Kraftfahrzeugen, Zweirädern und Zubehör. Das durchschnittliche Gehalt kann sich je nach Berufserfahrung und Tätigkeitsbereich aber unterscheiden. Autoverkäufer erhalten häufig auch Provision für jedes verkaufte Auto. Dabei richtet sich ihr Gehalt nach einem Grundgehalt, auf das die jeweilige Provision aufgerechnet wird. Je nachdem kann dadurch das monatliche Einkommen schwanken.

Gehalt als Automobilkaufmann und Automobilkauffrau während der Ausbildung

Um als Automobilkaufmann oder Automobilkaufmann tätig zu sein, ist eine dreijährige Ausbildung in Industrie und Handel nötig. Wenn der Ausbildungsbetrieb nicht tarifgebunden ist, gilt die branchenübliche Vergütung. Diese lag 2022 laut Industrie- und Handelskammer (IHK) im ersten Ausbildungsjahr bei 887 Euro und im dritten Ausbildungsjahr bei 1011 Euro.

Ausbildungsjahr Tarifliche Ausbildungsvergütungen Automobilkaufmann / -frau 1. Ausbildungsjahr 887 Euro 2. Ausbildungsjahr 935 Euro 3. Ausbildungsjahr 1011 Euro

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Oktober 2022

Einstiegsgehalt als Automobilkaufmann oder Automobilkauffrau

Nach der dreijährigen Ausbildung können Automobilkaufleute laut mystipendium.de ein Gehalt von etwa 2599 Euro erwarten. Das kann sich je nach Betrieb unterscheiden. Mit mehr Berufsjahren und der damit zusammenhängenden gewonnenen Berufserfahrung steigt in der Regel auch das Einkommen.

Auch Weiterbildungen im Beruf können zu einem höheren Gehalt führen. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit verdienen Automobil-Fachwirte und Automobilfachwirtinnen im Mittel etwa 4150 Euro. Das sind fast 500 Euro mehr, als Automobilkaufleute im Schnitt verdienen.

Gehalt als Automobilkaufmann oder als Automobilkauffrau – wer verdient mehr?

Das Geschlecht spielt beim Einkommen von Automobilkaufleuten eine tragende Rolle. Laut Entgeltatlas verdienen Frauen in diesem Beruf im Mittel 2765 Euro im Monat, während Männer mit 3917 Euro um knapp 1200 Euro darüber liegen. Verschiedene Faktoren können dabei Einfluss nehmen. Beispielsweise wäre es in diesem Zusammenhang auch wichtig zu betrachten, in welchen Bundesländern die Männer und Frauen jeweils arbeiten. Auch könnte die Größe des Betriebes eine Rolle spielen. Wenn Frauen eher in kleineren Betrieben arbeiten und Männer in größeren, könnte auch dieser Faktor Einfluss auf das Einkommen nehmen, ohne dass dieses primär vom Geschlecht abhängt. In den Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit sind diese weiteren möglichen Einflussfaktoren nicht beachtet worden. Die kalten Zahlen sagen nur aus, dass Männer im Schnitt in diesem Beruf deutlich mehr verdienen als Frauen.

Gehalt als Automobilkaufmann und Automobilkauffrau in den Bundesländern

Je nach Bundesland unterscheidet sich das Einkommen von Automobilkaufleuten. Während in Hamburg und Baden-Württemberg laut Bundesagentur für Arbeit das Gehalt für Automobilkaufleute am höchsten ist, bildet Thüringen mit mehr als 1500 Euro weniger im Mittel das Schlusslicht.

Bundesland Monatsgehalt Hamburg 4547 Euro Baden-Württemberg 4017 Euro Hessen 3995 Euro Bayern 3745 Euro Nordrhein-Westfalen 3738 Euro Schleswig-Holstein 3651 Euro Rheinland-Pfalz 3603 Euro Berlin 3566 Euro Saarland 3514 Euro Niedersachsen 3472 Euro Brandenburg 3304 Euro Sachsen 3108 Euro Mecklenburg-Vorpommern 3045 Euro Sachsen-Anhalt 3040 Euro Thüringen 3026 Euro

Quelle: Entgeltatlas 2021

*fehlender Wert: Bremen