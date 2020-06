Mit drei Aktionen protestieren die zwei Klimaschutzbündnisse "Fridays for future" und "Klimakollektiv" in dieser Woche gegen die geplante Südumfahrung von Hagsfeld. Eine politische Entscheidung zur neuen Autotrasse steht am Dienstag, 30. Juni, an - dann wird das Thema im Gemeinderat behandelt.

Die Aktivisten fordern: "Klimanotstand ernst nehmen!" Der Bau der Umgehungsstraße widerspreche dem Klimaziel der Stadt. Nach dem 2019 ausgesprochenen Klimanotstand, müssen alle städtischen Auswirkungen auf ihre Klimaauswirkungen geprüft werden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruhe ruft den Klimanotstand aus: Fridays for Future-Kundgebung auf dem Marktplatz und Protest auf der Besuchertribüne

"Es wird dem Klimanotstand nicht gerecht, auf Individualverkehrsprobleme mit einem Infrastrukturausbau für Individualverkehr zu antworten", so die Bündnisse in einer gemeinsamen Pressemeldung, "wenn Rahmenbedingungen sich ändern, gilt es sich anzupassen, anstatt an Mobilitätskonzepten von vorgestern festzuhalten. Klimaschutz ist nicht mehr optional, sondern elementarer Bestandteil allen stadtplanerischen Handelns."

Was das Bündnis fordert

Das Aktionsbündnis #SüdumfahrungVerhindern fordert stattdessen einen Ausbau des ÖPNV und des Fahrradnetzes in Karlsruhe und Umgebung. Damit will es den Klimazielen gerecht werden, das Naherholungsgebiet zwischen Rintheim und Hagsfeld erhalten, Verkehrslärm reduzieren und Verkehrsaufkommen effektiv entlasten.

"Uns ist die akute Situation in Sachen Lärmbelästiung in Hagsfeld bewusst. Wir solidarisieren uns deswegen explizit mit allen Menschen, die unter dem motorisierten Individualverkehr leiden. Deswegen wollen wir an dieser Stelle hervorheben, dass eine radikale Verkehrswende Lösungen für Hagsfeld liefern kann", heißt es in der Pressemeldung.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Verzweifelte Anwohner in Hagsfeld: "Wir halten das nicht mehr aus"

So hat die Initiative "Kein Autobahn-Zubringer über die Rintheimer Wiesen" einen "Masterplan Verkehr" ausgearbeitet, der viele Vorschläge für alternative Maßnahmen enthält, die klimafreundlicher, schneller und effektiver umgesetzt werden können", so die Pressesprecherin Kim vom Klimakollektiv.

Die Aktionen im Überblick:

Kundgebung beim Hauptausschuss (Marktplatz) am Dienstag, 23. Juni um 16 Uhr

Aktionstag am Donnerstag, den 25. Juni

Kundgebung vor der Gemeinderatsitzung (Festplatz) am Dienstag, 30. Juni um 15 Uhr