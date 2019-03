vor 17 Stunden Anya Barros Karlsruhe "Manche Eltern verstehen das gar nicht": Aussteiger Christian Weißgerber will Jugendliche über rechte Strukturen aufklären

Die Wochen gegen Rassismus laufen noch bis zum 31. März. Zahlreiche Veranstaltungen wollen über das Thema Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung aufklären, damit es gar nicht erst so weit kommt. Was aber, wenn es schon zu spät ist und sich der Sohn oder die Nichte oder beste Freundin in rechten Strukturen verliert? Ein Aussteiger berichtet.