vor 3 Stunden Lena Kube Karlsruhe Lichterlauf durch Karlsruhe im Rahmen der Wochen gegen Rassismus: Gemeinsam leuchten gegen Diskriminierung

Heute Abend, am Dienstag, 19. März, ist in Karlsruhe der "Lichterlauf gegen Rassismus". Start ist um 18.15 Uhr am Platz der Grundrechte, rund eine halbe Stunde später wird der Lauf auf dem Marktplatz ankommen. Dort - im Herzen von Karlsruhe - wird um 19 Uhr bei einer Gedenkfeier der Opfer von Rassismus gedacht. Der Deutschsprachige Muslimkreis Karlsruhe lädt alle Bürger ein, gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung zu setzen.