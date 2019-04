Am heutigen Nachmittag gingen knapp 200 Karlsruher gegen Rassismus auf die Straße. Unter dem Motto "Karlsruhe - mit Recht für alle" riefen zahlreiche Organisationen die Bürger dazu auf, bei der Demonstration mitzulaufen. ka-news hat mit Angela Geiger, Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Karlsruhe, über die Protestbewegung gesprochen.

Im Rahmen der Wochen gegen Rassismus demonstrierten am Samstagnachmittag rund 200 Menschen gegen Rassismus. Um 14.30 startete der Zug am Badischen Staatstheater und führte von dort einmal quer durch die Stadt. Angela Geiger erklärt im Interview mit ka-news: "Die Demo soll vor allem darauf aufmerksam machen, dass wir alle Menschen sind." Um ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten, sollen keine Unterschiede mehr gemacht und offen miteinander umgegangen werden.

Wie die Polizei auf Nachfrage von ka-news mitteilt, sei die Demo ruhig und friedlich verlaufen. Gegen 16.30 Uhr endete die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung am Marktplatz. "Die heutige Teilnahme an der Demonstration gegen Rassismus war besonders wichtig, da die Menschen sich so für ein offenes, solidarisches Karlsruhe einsetzen", sagt Angela Geiger abschließend.