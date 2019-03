Lange war Christian Ernst Weißgerber Teil der rechten Szene, wurde als Jugendlicher zum Neonazi - und fand den Ausstieg. Heute spricht er über seine Vergangenheit, will Jugendlichen helfen, ebenfalls aus der Szene auszusteigen und Eltern für das Thema sensibilisieren. Denn der Einstieg in rechte Strukturen geschieht langsam - über Freunde, Konzerte und jugendliche Neugier.

Weißgerber wurde selbst als Jugendlicher zum Neonazi, sang in rechtsextremen Bands, koordinierte Jugendgruppen. Dann stieg er aus. Heute lebt er als ausgebildeter Kulturwissenschaftler und Philosoph in Berlin und ist freiberuflich als Bildungsreferent und Übersetzer tätig. Heute klärt er Jugendliche und Eltern über rechtsextreme Strukturen auf. Aktuell engagiert er sich im Rahmen der Karlsruher Wochen gegen Rassismus.

Wie passiert der Einstieg in die rechte Szene?

"Viele finden es spannend, sind neugierig oder haben Freunde, die in der Szene aktiv sind - und dann entwickelt sich das langsam", erzählt Weißgerber im Gespräch mit ka-news.

Junge Menschen würden nicht verführt oder rutschten ab, so der Aussteiger, so Weißgerber. Viele wüssten was sie tun. "Viele machen aus Überzeugung mit, genießen es, Macht auszuüben!" Wie gelang Weißgerber der Ausstieg? Irgendwann es bei ihm "Klick gemacht", er wollte raus aus der rechten Szene. "Es hat lange gedauert, bis ich ausgewachsener Neonazi war - und es hat auch genauso lange gedauert, mich davon zu distanzieren", so Christian Weißgerber.

Damit es bei anderen Jugendlichen gar nicht erst so weit kommt, will er bei der Aufklärung helfen. "Manche Eltern checken das gar nicht. Wenn man keinen guten Draht zu seinem Kind hat, dann ist es schwer festzustellen, dass sich der Sohn oder die Tochter radikalisiert!"

Eltern müssen sich mit Thematik auseinandersetzen

Dass junge Menschen nationalistische und rassistische Anschauungen vertreten ist keinem speziellen sozialen Umfeld zuzuordnen: Es "zieht sich durch alle Schichten", sagt Weißgerber. Daher sei es für Eltern oder Angehörige wichtig, dass sie sich mit der Thematik Neonazismus auseinandersetzten. "Dazu haben aber die wenigsten Zeit und Lust", sagt Weißgerber.

Daher ist der Kulturwissenschaftler unterwegs, veranstaltet Lesungen aus seinem neuen Buch "Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war", erzählt über seinen Ausstieg, hält Vorträge und Diskussionsrunden.

So auch vor Schülern des Karlsruher Markgrafen-Gymnasiums. "Die Einladung nach Karlsruhe zu kommen verstehe ich als Teil meiner Verantwortung dafür, was ich in meiner Jugend gemacht habe", so der 29-Jährige im Gespräch mit ka-news.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.