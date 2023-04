Karlsruhe vor 1 Stunde

Gegen Platanenfällen: Wählerbund FÜR Karlsruhe schmückt Bäume in der Kaiserstraße

Die Wählervereinigung FÜR Karlsruhe fordert den Erhalt der Platanen in der Kaiserstraße und appelliert an den Gemeinderat und die Verwaltung mit einer Luftballonaktion am Donnerstag dazu auf.