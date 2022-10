von (pol/cak)

Der Erfa-GGKontrollV ist ein bundesweiter Arbeitskreis der Gefahrgut-Expertinnen und -Experten des Bundes und der Länder im Gremienstrang der Verkehrsministerkonferenz (VMK). Die Gefahrgutkontrolltage werden durch das Ministerium für Verkehr und das Innenministerium gemeinsam ausgerichtet.

"Die Organisation der Gefahrgutkontrolltage erfolgt durch das Polizeipräsidium Karlsruhe. Anlässlich der Kontrolltage werden am Donnerstag, 20. Oktober, 10 Uhr, Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer und Innenstaatssekretär Wilfried Klenk die Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Bruchsal-Ost, an der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt besuchen", erklärt das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung.