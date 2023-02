Am Mittwoch, 22. Februar, soll ein Autofahrer gegen 13.40 Uhr an mehreren unübersichtlichen Stellen überholt haben, wie die Polizei Karlsruhe in einer Meldung erklärt. Auf der L564 im Bereich zwischen Frauenalb und Marxzell sei der Fahrer an mehreren weiteren Verkehrsteilnehmern vorbeigezogen. Laut Zeugenaussagen kam es dabei zur Gefährdung des Gegenverkehrs.

Ein überholtes Fahrzeug musste beim Wiedereinscheren des Überholenden derart ausweichen, sodass es leicht von der Fahrbahn abkam, wodurch dessen Reifen beschädigt wurden, erklärt die Polizei. Schließlich sei es den alarmierten Beamten gelungen, den unachtsamen Autofahrer anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Das Polizeirevier Ettlingen nimmt nun die weiteren Ermittlungen bezüglich des Verdachts der Straßengefährdung auf. Bei Hinweisen werden Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Rufnummer 07243/32 00 0 zu melden.