Ein erster Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen auf der A5 in Richtung Süden auf Höhe Malsch. Zwei Autos waren am Unfall beteiligt, beide wurden abgeschleppt und eine Person wurde dabei leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Karlsruhe gegenüber ka-news.de bestätigt.

Um kurz vor 9 Uhr kam es auf Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd - ebenfalls in Richtung Süden - zu einem weiteren Unfall mit drei beteiligten Autos. Dabei wurde laut des Sprechers zwei Personen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der beiden Unfälle staute sich der Verkehr auf der A5 auf mehrere Kilometer. Laut Polizei liegt die Staulänge auf der A5 bei aktuell sechs Kilometern und ein Rückstau auf der A8 vor dem Dreieck Karlsruhe in Richtung Süden hat eine Länge von vier Kilometern. Wie lange die Aufräumarbeiten noch andauern, ist aktuell unklar.

Laut des SWR-Verkehrszentrums staut sich der Verkehr auf der A5 zwischen Karlsruhe-Nord und Karlsruhe-Süd sogar auf 15 Kilometer und es ist mit einer Verzögerung von bis zu 50 Minuten zu rechnen. Diese Informationen kann die Polizei nicht bestätigen.

Sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen, werden diese nachgereicht.