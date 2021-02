vor 1 Stunde Karlsruhe Geburtstagsfeier in der Schützenstraße aufgelöst: 52-Jähriger festgenommen

In einer Pressemitteilung teilt das Polizeipräsidium Karlsruhe mit, dass Beamte am frühen Dienstagmorgen, gegen 00.30 Uhr, eine Geburtstagsparty in der Schützenstraße beenden mussten. Unter den Feierenden war ein 52-jähriger Mann, der sich weigerte die Wohnung zu verlassen. Die Polizei nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam. Die Feier war zuvor von einer nicht näher definierten Person gemeldet worden, da dieser die Musik zu laut war.