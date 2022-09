Karlsruhe vor 2 Stunden

Gasleck an Tankstelle in Walzbachtal-Wössingen: Polizei sperrt Einsatzort großräumig ab

Im Bereich einer Tankstelle in Walzbachtal-Wössingen tritt unterirdisch Flüssiggas aus. Die Bevölkerung wird gebeten, sich vom Gefahrenbereich fernzuhalten und die Sperrungen unbedingt zu beachten, sagt die Polizei Karlsruhe in einer Meldung and die Presse.