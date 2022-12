Walzbachtal vor 34 Minuten

Gartenhütte in Jöhlingen brennt ab: Mehrere Häuser müssen evakuiert werden

In der Nacht auf Dienstag waren zahlreichen Rettungskräfte mit einem Brand in der Grombacher Straße in Jöhlingen beschäftigt. Eine Gartenhütte hatte Feuer gefangen und mehrere Wohnhäuser mussten evakuiert werden.