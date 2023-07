Der Gardasee ist der größte See in Italien, er erstreckt sich über 50 Kilometer von Norden nach Süden. Aber nicht nur flächenmäßig ist der Garadsee herausragend: Jährlich verzeichnet die Gegend mehr als 24 Millionen Übernachtungen; der Gardasee boomt bei Touristen. Abseits des Massentourismus finden sich aber auch noch etwas ruhigere Orte am Gardasee. Ein Überblick.

Gardasee: Ruhigere Orte, die eine Reise wert sind

Ob ruhige Buchten, malerische Strände oder naturbelassene Wanderwege: Der Gardasee hat auch abseits der Tourismus-Hochburgen einiges zu bieten. So rät die Internetseite gardasee.at etwa, den kleinen Ort Navene zu besuchen. Er liegt am Ostufer des Gardasees. Die Höhenlage bietet demnach einen guten Seeblick und ein schmaler Kiesstrand lädt zum Baden ein. Er ist über einen Uferwanderweg erreichbar. "Hier haben Surfer am Vormittag beste Windbedingungen und der Strand ist nicht allzu überlaufen", heißt es auf der Website. Wer im Urlaub wandern möchte, kann vom Ortskern bis zur Hütte Bocca di Navene laufen - mit einer Pause bei tollem Ausblick auf 1400 Metern.

Gegenüber, am Westufer des Sees, liegt die Hochebene von Tignale. Nördlich von Gargano schlängelt sich ein Weg nach Tignale. Es ist gardasee.at zufolge eine Kleinstadt mit rund 1200 Einwohnern und einem kleinen Hafen. Das Westufer ist mit Steilwänden und Bergrücken geprägt und die Uferzonen sind sehr schmal. Auf 500 Metern Höhe bietet sich ein guter Ausblick auf terrassenförmige Felsenriffe.

Ein weiterer Tipp für einen ruhigen Ort am Gardasee: Cisano. Die Stadt ist einer der wenigen ruhigen Orte am Südwestufer des Sees. Mit nur 600 Bewohnern bietet die Ortschaft einen angenehmen Kontrast zu den vielen Touristen. Wer gerne badet, dürfte sich dort außerdem über kurze Wege zum nächsten Strand freuen.

Ruhige Orte im Umland des Gardasees

Wer in der Hauptsaison an den Gardasee reisen, aber weniger Trubel haben möchte, für den könnte neben den genannten Orten auch das Umland des Sees in Frage kommen. So finden sich etwa im Valle dei Laghi - übersetzt heißt das "Tal der Seen" - ruhige Plätze. Es liegt nördlich von Riva del Garda, dort schmiegen sich viele Seen aneinander, umrandet von Bergen und Wäldern. Auch Wanderfreunde kommen dort auf ihre Kosten.

Zehn Kilometer östlich von Riva gelegen, befindet sich laut gardasee.at außerdem ein kleiner Gebirgssee mit Wanderwegen und Badestränden. Wer flanieren möchte, kann dies in den Orten am See tun, von denen die meisten am Nordufer liegen. Am Südufer reihen sich Bäume bis ans Seeufer. Mountainbiker können sich in den Serpentinen der Berge ringsum austoben.

