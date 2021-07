vor 6 Stunden Karlsruhe Nach Straßenbahn-Unfall in Knielingen: Fußgängerin stirbt in Klinik

Nach einem Straßenbahnunfall in Karlsruhe-Knielingen ist eine Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Sie starb am Samstag in einer Klinik, wie die Polizei am Montag mitteilte.