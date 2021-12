vor 29 Minuten Karlsruhe-Mühlburg Fußgängerin in Mühlburg von Lkw erfasst und schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in der Lameystraße in Mühlburg. Dabei erlitt eine 75 Jahre alte Fußgängerin schwerste Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden.