Karlsruhe 26. Oktober 2023, 07:44 Uhr

Autofahrer übersieht Fußgänger: 17-Jähriger erleidet mehrere Prellungen

Am Mittwochmorgen, 25. Oktober, wurde ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in Jöhlingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt.