Lena Kube Karlsruhe Für ruhige Nächte: Karlsruhe könnte einen "Partybürgermeister" bekommen

Nächtliche Krawalle in den Städten, Clubbetreiber vor dem finanziellen Ruin: In der Corona-Krise ist die Partyszene mit vielen Problemen gespickt. Hier beginnt der Job des "Nachtbürgermeisters": Städte wie Mannheim haben den Posten ins Leben gerufen, um die Konflikte in den Griff zu bekommen - und damit Erfolg. Könnte auch Karlsruhe einen sogenannten "Night Major" bekommen?