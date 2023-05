Die Critical Mass Karlsruhe plant für den Mai eine Fahrradtour durch die Weststadt, die am 26. Mai um 18 Uhr am Kronenplatz beginnen soll, wie die Veranstalter per Pressemeldung verkünden.

Angesichts des neuen Karoline-Luise-Tunnels, der "die Autonutzung attraktiver macht, ist es dringend erforderlich, Strukturen in den Wohnquartieren zu schaffen, um den Durchgangsverkehr fernzuhalten", so die Nachricht. Weitere Aktionen sollen im Laufe des Sommers ebenfalls stattfinden.

Die Route der Tour am 26. Mai. | Bild: Critical Mass Karlsruhe

Die Critical Mass betone die Notwendigkeit einer Verkehrswende hin zu einer umwelt- und menschenfreundlichen Mobilität. Die geplante Route erstreckt sich über insgesamt 12,2 km, führt durch verschiedene Stadtteile und endet mit einer Kundgebung am Marktplatz zum Thema Radschnellwege.