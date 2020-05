vor 24 Minuten Karlsruhe Für die Insekten der Stadt: In diesem Jahr ein besonderer Blumenschmuck am Karlsruher Rathaus

Ab Mitte Mai erhält das Karlsruher Rathaus wieder seinen sommerlichen Blumenschmuck. Doch dieser könnte in Zukunft anders aussehen: Nachdem in der Vergangenheit eine klassische Bepflanzung mit Pelargonien die Fassade der Stadtverwaltung verziert hat, sollen nun in diesem Sommer zum ersten Mal zwei neue, insektenfreundliche Pflanzkombinationen getestet werden.